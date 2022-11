El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, invitó al presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a realizar una visita a México el próximo 24 de noviembre.

Durante una llamada telefónica realizada este lunes, los mandatarios hablaron del "rol importante que Brasil y México pueden ejercer en la integración de América Latina". Con el triunfo de Lula, las cinco economías más grandes de la región ya son gobernadas por políticos de izquierda.

"Presidente electo, hermano, amigo, compañero: te recuerdo que, cuando estuviste con nosotros, hiciste el compromiso de que, antes de que tomaras posesión, nos ibas a visitar. Hay una posibilidad, se va a llevar a cabo en México una reunión de los países del Pacífico, vienen el presidente de Chile, de Perú, Colombia y estoy invitando también a Alberto [Fernández]. Me gustaría muchísimo [...] que nos acompañaras un día. Mira, el día 23 de noviembre, está aquí el presidente Boric, pero el 24 me gustaría que nos encontráramos aquí en la Ciudad de México", expresó López Obrador desde Palacio Nacional.

López Obrador y Lula

En respuesta, Lula da Silva le recordó a López Obrador que Brasil no forma parte de la Alianza del Pacífico y reconoció que debe organizar su agenda ante la incertidumbre de lo que sucederá en Brasil.

"Porque el presidente Bolsonaro, que ha perdido las elecciones, aún no se ha manifestado, no sé si va a reconocer su derrota o no, entonces estoy aguardando, pero sería un enorme gusto para mí visitarlos, porque tu Presidencia es un éxito extraordinario en México y tu experiencia puede ayudarnos mucho a que logremos hacerlo mejor de lo que ya hemos hecho una vez", expresó Lula da Silva.

Por ahora, Lula da Silva se comprometió a confirmar mediante una llamada telefónica si visitará México en las fechas que el presidente Andrés Manuel le propuso. El presidente mexicano comentó que Bolsonaro reconocerá el triunfo del izquierdista, ya que muchos líderes de todo el mundo han mostrado su respaldo