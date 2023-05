El diputado nacional de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy afirmó hoy que "los primeros 30 días" de un eventual gobierno de Juntos por el Cambio "van a ser cruciales" para impulsar "el paquete de reformas", pero reconoció que desde el kirchnerismo "va a haber mucha resistencia" porque habrá sectores que "van a tratar en las calles de revertir lo que perdieron en el sistema democrático". "La situación no da espacio para gradualismo: no hay crédito, no hay reservas, vamos a tener una mega inflación. Los primeros 30 días van a ser cruciales para pasar por el Congreso de la Nación todo el paquete de reformas, en casi de que todo funcione bien y tuviéramos un triunfo arrollador", enfatizó López Murphy. En declaraciones al programa "No va más", que conduce Manuel Adorni en radio Rivadavia, el diputado nacional precisó: "Si hubiera un triunfo arrollador y tuviéramos mayoría en ambas cámaras, yo diría que a fines de diciembre o la primera semana de enero deberíamos tener de modo integral las reformas". "El problema está en que va a haber mucha resistencia

Hay grupos que han estado amenazando...Derrotados abrumadoramente en la elección van a tratar en las calles de revertir lo que perdieron en el sistema democrático", subrayó. Al respecto, López Murphy argumentó: "Ese sí va a ser un tema complejo y delicado, porque va a haber que imponer el monopolio de la fuerza del Estado y eso hace mucho que se ha perdido en la Argentina". "Patricia (Bullrich) tiene esa determinación de lo que es necesario, pero me parece que cualquier candidato que gane (de Juntos por el Cambio) no tiene otros tiempos. No hay cómo financiar otra estrategia. Hay una gran convicción adentro de que va a haber un mes de oportunidad", puntualizó. En ese marco, el diputado nacional advirtió: "Si la ciudadanía no comprende que necesitamos un gobierno fuerte en una crisis terminal, nos podemos encontrar en una suerte de anarquía. Con un gobierno débil frente a un tsunami, ahí estamos perdidos"

"Si el gobierno no tiene mayorías claras en el Senado y en Diputados, nada de lo que yo le dije puede ocurrir. La gente tiene que ser consciente cuando vaya a votar de que en una crisis de esta envergadura no podemos tener un gobierno débil", alertó. En otro tramo de la entrevista, se refirió al discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la Plaza de Mayo: "Me pareció un discurso nostálgico, mirando el ayer, sin mucha orientación hacia el futuro. Me pareció muy pobre, tanto es así que no surgieron polémicas después"

"No hay un rumbo ni un criterio de respuesta de los problemas que vamos a enfrentar. Simplemente hay recuerdos tergiversados. No hay nada ahí que uno pueda pensar que nos va a llevar a una salida de los difíciles temas que enfrentamos. Tampoco hay un reconocimiento de por qué fracasaron de una manera tan catastrófica", apuntó. Por último, López Murphy completó: "No hay nada, es como si ellos se borraran de su propia obra. Tarde o temprano el resto de la sociedad percibe esa hipocresía y ese cinismo". MD/MAC NA