El precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad Ricardo López Murphy advirtió hoy sobre el "brutal crecimiento de la deuda interna bajo este Gobierno", a la vez que se quejó del "sistema impositivo muy complicado" y pidió avanzar en "nuevos contratos laborales para los empleos de los jóvenes y desplazados".

"Este Gobierno se ha endeudado muchísimo, es cierto. La forma de discutir esto es poner los números sobre la mesa. Hubo un brutal crecimiento de la deuda interna bajo este Gobierno", sostuvo el economista.

En diálogo con Ruleta Rusa, el programa que conduce Nancy Pazos en Rock and Pop, el ex ministro de Economía señaló que su espacio en la interna de Juntos por el Cambio tiene una "posición clara, tajante y terminante con el Gobierno".

"Aspiramos a un país más abierto y adaptable, con menos impuestos y menos gastos que lo que ha sido la tradición de las líneas políticas que han prevalecido en la Argentina", remarcó el ex funcionario nacional.

Para López Murphy, el objetivo es lograr una "recuperación del sector privado" e impulsar una "revolución educativa", así como también llamó a crear "nuevos contratos laborales para los empleos de los jóvenes y desplazados" y simplificar el "sistema impositivo muy complicado". Por otra parte, al ser consultado sobre el debate en torno a la reducción de la jornada laboral como modo de resolver el desempleo, el postulante manifestó: "No creo en eso.

El problema de Argentina es tener más empleo, más ingreso. No estamos en las condiciones de los países más desarrollados donde los recursos permiten tener reducción de ingresos por reducción de la jornada".

Finalmente, López Murphy se refirió a la viralización de imágenes viajando en colectivo: "Siempre ando en colectivo. No me parece nada extraordinario. Es un medio útil en una ciudad donde siempre hay congestión de tránsito. Es un transporte cómodo. No le veo ningún mérito a esto". PT/KDV NA