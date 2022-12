El diputado nacional Ricardo López Murphy formuló hoy una encendida defensa de la participación de los liberales en Juntos por el Cambio al advertir que "si el votante toca otra boleta que no sea la de la coalición opositora tiene que saber que se electrocuta".

López Murphy manifestó estos conceptos al participar de un encuentro organizado por la Fundación Libertad de Rosario, un think tank liberal del interior del país, con mas de 30 años de funcionamiento.

"En nuestro sistema la gobernabilidad se resuelve con un triunfo arrollador. El votante tiene que saber que si toca otra boleta, que no sea el de la coalición opositora se electrocuta", aseguró el legislador.

El economista además planteó que "ninguno de los problemas del país se puede afrontar con con un Gobierno débil" por lo que consideró que "sin mayoría abrumadora no va a poder gobernar, porque ese Gobierno va a ser desafiado en las calles".

López Murphy relativizó la efectividad sobre un potencial acuerdo parlamentario con legisladores de Libertad Avanza de Javier Mileo.

"La crisis no da tiempo para un debate sobre el programa. Si no se llega con mayoría clara y abrumadora va a ser difícil resolver problemas de credibilidad. No veo espacio para armar un régimen de coalición a la italiana", explicó.

En cambio, su colega, el diputado Martín Tetaz, de la UCR, matizó las definiciones de López Murphy al considerar que se puede llegar a un entendimiento programático con el libertario.

"Tenemos que sacar las leyes por mayorías de 160 votos. Nosotros vamos a tener al menos 120 y Milei va a tener otros 20", estimó Tetaz, al justificar la idea de abrir un canal de diálogo, aunque cuestionó al dirigente.

"Si uno ve los twitts de Milei, de cada 10 posteos, 6 están dirigidos contra Horacio Rodríguez Larreta", se quejó.