La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, destacó hoy que el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) y ministro de Economía, Sergio Massa, tiene la "gran virtud" de "trabajar incansablemente para corregir las situaciones que están mal", por lo que es "su momento" para gobernar el país.

"Massa tiene, como cualquier ser humano, errores, pero también la gran virtud de amar lo que hace, a su patria, y trabajar incansablemente para corregir las situaciones que están mal", remarcó Moreau en diálogo con Radio Futurock.

La legisladora resaltó la "vocación" y el "conocimiento del Estado" del titular del Palacio de Hacienda y consideró que para la "Argentina que viene" sería "realmente necesario un presidente que ponga en orden, dé previsibilidad y certezas a las situaciones tan complejas que nos están tocando vivir".

En ese marco, la referente del Frente Renovador manifestó: "Lo veo gobernando a Massa, siento que es su momento".

Además, señaló que el ministro de Economía "está intentando revertir de a poco, con medidas todos los días", la situación económica.

"Demuestra todos los días lo que sería gobernar, pero Sergio ministro no tiene la misma posibilidad de hacer que Sergio presidente", evaluó.

Sobre el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, manifestó que le "preocupa su visión de la vida" en la que contempla que "cualquier cosa puede ser comercializada, la vida, la salud, la educación, los ríos, las calles".

"No me imagino un sistema educativo donde los pibes y los jóvenes que quieren ingresar en la universidad pasen a ser clientes que pasen a buscar un voucher", enfatizó Moreau, y exhortó a "trabajar todos" para mejorar esos derechos y "no dinamitarlos".

"Tiene que haber una salida comunitaria, con una organización colectiva, con lazos de solidaridad. Apuesto a que esos valores no los perdamos como patria", subrayó.

Sobre un posible voto radical hacia Massa, evaluó: "Ya no sé si hay un voto tan radical, porque el radicalismo se ha desvirtuado tanto. Sí creo que todos aquellos que militaron con (el expresidente Raúl) Alfonsín, que reivindican las ideas de Alfonsín, de ninguna manera pueden acompañar lo que (Patricia) Bullrich o Milei significan".

En cuanto a la votación en el Congreso de la eliminación del impuesto a las Ganancias para los trabajadores, consideró que la oposición "no puede especular electoralmente con un tema tan sensible" y cuestionó que "'cocorearon' que Massa mandara el proyecto, que lo votaban con las dos manos, mandó el proyecto y ahora no lo quieren votar". (Télam)