Las presidentas de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano; y Agencia Télam, Bernarda Llorente; y la gerenta general de Contenidos Públicos, Jésica Tritten, destacaron hoy el rol de los medios públicos para "garantizar la pluralidad" de voces, "construir identidad" y "sostener la democracia" en Argentina y el mundo.

"Ahí donde no está nadie, estamos nosotros, está el Estado y los medios públicos, un servicio esencial", aseveró Lufrano en Desiguales, programa nocturno de la Televisón Pública.

En esa misma línea, Llorente señaló que "el sustento de la democracia es la representación de voces, por eso es fundamental la participación del Estado en los medios públicos para garantizar la pluralidad".

"Argentina es uno de los pocos países que tiene una televisión educativa pública nacional y es uno de los mejores del mundo, es muy prestigiosa y reconocida", añadió Tritten, responsable de Canal Encuentro, Pakapaka, DeporTV y Contar.

Continuando en ese sentido, la titular de RTA indicó: "Cuando decimos desde los medios públicos que lo que hacemos es construcción ciudadana, tiene que ver con defender los derechos. Queremos mostrar lo que pasa en Argentina, un país con latitudes, climas, acentos diferentes, tiene que ver con la identidad".

"Cuando no sabes quién sos, es muy difícil que te puedas defender. Cuando todos los días dicen que es un país de mierda (sic) y lo mejor es que te vayas por Ezeiza, se apuesta al desánimo, al fracaso, no están respetando tus derechos", añadió Lufrano.

Y criticó a quienes "se la pasan diciendo que tenemos que cerrar empresas del Estado".

"Estamos donde no está el mercado porque no les interesa, porque no les da ganancia", aseveró.

Asimismo, la presidenta de Télam destacó el rol de la agencia durante la pandemia: "Nos encontramos frente a un fenómeno nuevo, desconocido y con muchos temores. Cantidad de noticias falsas circulaban de manera estrepitosa y lo evitamos con información fidedigna".

Llorente también señaló que durante ese período "abrimos el servicio de Télam, porque como agencia somos insumo para todos los medios de Argentina y fuimos una fuente de sostén importantísimo para que los medios argentinos siguieran existiendo con diversidad de voces".

"Para algunos medios, si no tienen Télam, generar información y contenidos es muy costoso", agregó.

Además, indicó que "las agencias de noticias en el mundo han tomado una relevancia importantísima, sobre todo a partir de la circulación de noticias falsas".

"Un formato que parecía en desuso ha tomado muchísima relevancia, son una fuente primaria de información", señaló y lo comparó con "un mundo donde el periodismo ha salteado reglas, donde no importa hacer buen periodismo sino defender intereses".

"Las principales agencias de noticia del mundo son estatales, no solo en los países centrales. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una fuerte televisión pública y cadena de radios. Es la respuesta de los propios estados frente a la concentración mediática", subrayó.

Por su parte, la gerenta general de Contenidos Públicos criticó "el desguace durante el macrismo en Encuentro y Paka Paka, fue fatal".

"En Argentina tenemos 8 señales de TV infantill, 7 son producidas enteramente en Estados Unidos. La única argentina -pública- es Paka Paka. ¿Qué representación tienen los pibes de nuestro país? Princesas de Disney, es monopólico en el pensamiento", señaló Tritten.

Y agregó: "Tenemos que tener una alternativa, como Juana Azurduy, que representa los procesos de conformación del Estado nacional".

En esa línea, Lufrano marcó: "Esto es identidad al mundo, es hablarle a los argentinos que están en todo el planeta". (Télam)