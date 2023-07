La dirigente de la Coalición Cívica y precandidata al Parlasur de Juntos por el Cambio (JxC), Elisa "Lilita" Carrió, publicó hoy un enigmático tuit dirigido "a los creyentes y no creyentes", donde indicó que "los reportajes recientes son último aviso".

En una entrevista publicada por el portal Infobae este fin de semana, la referente opositora expresó preocupación ante la posibilidad de que ciertos sectores de Juntos por el Cambio, vinculados al exmandatario Mauricio Macri y la precandidata presidencial Patricia Bullrich, se estén corriendo hacia la derecha.

"A los creyentes y no creyentes este es el último aviso. Los reportajes recientes son ÚLTIMO AVISO", escribió Carrió en su cuenta de Twitter.

En diálogo con Infobae, Carrió recordó que la coalición JxC surgió como una alianza entre un sector "que se consideraba de derecha" y otros de "centroizquierda", que confluyeron "en el centro".

"No me muevo del lugar donde nació Juntos por el Cambio. Él (Mauricio Macri) cree que hay que correrse a otro lugar y que hay que dejar atrás la molestia que le puedan causar otros partidos con identidades e ideas republicanas distintas", apuntó Carrió.

Refirió, en ese sentido, al contexto internacional donde hay un enfrentamiento entre "extremos políticos" y señaló que Macri tiene como "modelo a seguir" al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

También indicó que dentro de JxC existen "dos modelos que se debaten", donde "hay un sector que cree fundamentalmente que hay que ajustar todo", mientras que el lado que encabeza Horacio Rodríguez Larreta "es mucho más plural, hay mucha más generación de consenso, de negociación, de articulación con los equipos técnicos".

En tanto, consideró que desde el regreso a la política de Bullrich "ella iba más rápido, a veces se pasaba los límites".

En cuanto a la actual interna de JxC, Carrió afirmó que buscó "la unidad todo un año" pero "no se logró".

"La invité a Patricia a una reunión de todos los candidatos a presidente, lo venía gestionando desde agosto del año pasado, les dije de juntarnos todos los líderes cuando florece el lapacho en Corrientes para mostrar amistad política. No lo logré. Y hace un mes propuse que los presidenciables hagamos un almuerzo de amistad política, incluso no hablar de diferencias políticas, si tenemos un montón de otros temas de amistad. Y me contestaron que no", detalló.

Además, la precandidata al Parlasur -dentro la lista que encabeza Horacio Rodríguez Larreta como presidenciable- indicó que tiene algunas "diferencias" de perfil con el jefe de gobierno porteño y que ella es "un halcón", con "carácter fuerte", lo cual la hace "más parecida en todo caso a Patricia" Bullrich.

Sin embargo, destacó que comparte con Larreta "los equipos técnicos" y quiere que Diego Santilli -también de la lista de Larreta- sea "el gobernador de la provincia de Buenos Aires".

"La gran batalla para la gobernabilidad futura es la provincia de Buenos Aires. Y acá hay un solo candidato que puede ganarle a (Axel) Kicillof y es Santilli. Hubo un error en no concentrar todas las fuerzas en Santilli gobernador y ahora hay que hacerlo, porque va a ganar la interna", indicó.

Por otra parte, Carrió aseguró que de llegar JxC al gobierno nacional, se tendrán que hacer acuerdos "hasta con gente de (Javier) Milei" en el Congreso y consideró que será necesario hacer "acuerdos con sectores como el de (Juan) Schiaretti".

En ese sentido, recordó cuando a fines de los 90s "yo era del partido radical, (Miguel Angel) Pichetto era menemista, Patricia (Bullrich) estaba en la banca del PJ, sin embargo votamos por unanimidad las leyes constitucionales, entre ellas Consejo de la Magistratura. Es decir, el hecho de que haya diferencias profundas no quiere decir que no se puede llegar a consensos".

Sin embargo, señaló que la Coalición Cívica no apoyaría al diputado Cristian Ritondo -aliado de Bullrich-, en caso de que fuera presidente de la Cámara baja, porque es "peronista".

"No me digan que Ritondo es PRO porque es la persona más cercana a (Sergio) Massa que he conocido, hasta el punto de que tengo una causa en contra de él que está en reserva de sumario", completó. (Télam)