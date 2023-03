Referentes de las confesiones religiosas que conviven en la Argentina realizaron hoy una visita inédita al Museo Sitio de Memoria ESMA, donde funcionó uno de los más grandes centros de clandestinos de detención de la última dictadura militar y que se postula para integrar la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Los líderes religiosos fueron recibidos por la directora ejecutiva del Museo, Mayki Gorosito, quien estuvo acompañada por el secretario de Culto de la Nación, Guillermo Oliveri; la subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos, Natalia Barreiro, y la referente del Espacio Interreligioso Patrick Rice, Fátima Cabrera.

La actividad comenzó pasadas las 14 y constó de un recorrido privado de más de una hora para la comitiva interreligiosa que visitó los distintos espacios del museo con la guía del nieto restituido Guillermo Amarilla Molfino.

Según refirieron los asistentes a esta agencia, la recorrida fue "en silencio con una actitud expectante de mucha conmoción".

MIRÁ TAMBIÉN Ocho listas competirán el próximo 7 de mayo por la gobernación de Misiones

Al finalizar manifestaron en común las impresiones que les causó la visita realizada con motivo de la reciente conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el pasado 24 de marzo, a 47 años del último golpe militar y como parte de las actividades que se realizarán este año en el que se cumplirán 40 años de democracia ininterrumpida en el país.

"Fue un día muy particular con una visita inédita e importante porque estuvieron representadas la mayoría de las comunidades religiosas de la Argentina, hombres y mujeres que tienen una intervención permanente con las distintas comunidades y que pudieron ver este sitio tan emblemático vinculado a la memoria y los derechos humanos de nuestro país", dijo a Télam el secretario de Culto.

Oliveri, quien vivió en carne propia el cautiverio y las torturas en la Escuela de Mecánica de la Armada en diciembre de 1977, había hecho una visita previa para el 30° aniversario de la recuperación de la democracia, pero en esa oportunidad había sido una "recorrida rápida", dijo.

"Hoy me pude situar mejor en los lugares que me tuvieron, sobre todo en el sótano y en 'Capucha' (uno de los principales sitios de la ESMA donde estaban recluidos los detenidos-desaparecidos). Lo primero que me vino a la cabeza fue pensar en los que no están, fue muy fuerte", expresó.

MIRÁ TAMBIÉN Fernández afirmó que coincidió con Biden en que ambos recibieron economías destruidas

Y enfatizó la importancia de "dar testimonio para seguir trabajando en la memoria, verdad y justicia y transmitirlo a personalidades que tienen hoy un lugar de llegada en la comunidad".

Para la directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA fue "un momento muy importante" en tanto se pudo concretar que representantes de los distintos cultos del país pudieran "acercarse, vivenciar y conocer en mayor profundidad lo que el museo simboliza y testimonia".

"Es importante por la representatividad que ellos y ellas tienen dado que es muy necesario que tanto el terrorismo de Estado basado en la desaparición forzada de personas que aquí sucedió, como los logros en materia de memoria, verdad y justicia, sean conocidos y transmitidos a todas las personas sin importar el credo o la convicción política o ideológica que los convoque", dijo Gorosito a esta agencia.

También estuvo el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea, quien si bien no quiso dar largas declaraciones, expresó que para él "fue un momento ante todo de silencio y oración".

Además fueron líderes de otras iglesias cristianas, así como del judaísmo y el islamismo.

Entre ellos, el arzobispo metropolitano de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía en Argentina, Santiago El Khoury.

En representación de la comunidad judía asistieron el Gran Rabino de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) Eliahu Hamra; el presidente de la AMIA, Amos Linetzky; la rabina Silvina Chemen y Jordan Raber, de la Comunidad Bet El.

Por la comunidad musulmana en el país estuvieron el secretario del Centro Islámico de la República Argentina (CIRA), Hassan el Valle; el presidente de la Asociación Árabe Argentina Islámica, Adalberto Assad, y Daniel Hosain, titular de la Federación de Entidades Islámicas de la Argentina.

Asimismo, concurrieron el pastor Christian Hooft, presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República, y Leonardo Schindler, titular de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas.

"El poder hacer esta recorrida en este tiempo de Cuaresma nos invita a recorrer también nuestros pecados y hacernos cargo como figuras religiosas del pecado de las instituciones en aquel momento en que tendríamos que haber hablado con más fuerza, hacer oír nuestra voz y no permitir que esto ocurra", sostuvo Schindler en diálogo con Télam.

Y agregó: "Promovemos la vida y la dignidad de las personas y que mejor que hacerlo en este marco donde la vida fue torturada, masacrada e injustamente asesinada".

El Museo Sitio de Memoria ESMA funciona en el edificio del Casino de Oficiales, donde estuvo instalado el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los 700 lugares de este tipo que existieron durante la última dictadura cívico-militar.

En la ESMA estuvieron detenidos-desaparecidos cerca de 5.000 hombres y mujeres: militantes políticos y sociales, de organizaciones revolucionarias armadas y no armadas, trabajadoras, trabajadores y gremialistas, estudiantes, profesionales, artistas y religiosos.

En enero de 2022 el equipo de trabajo del museo presentó la versión definitiva del expediente de nominación para la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, con una descripción minuciosa de la institución y toda la documentación respaldatoria.

También se incluyeron más de 160 adhesiones a la candidatura, realizadas por organizaciones y redes nacionales, regionales, extranjeras e internacionales.

El expediente de nominación del museo será evaluado por la Unesco en septiembre de este año.

(Télam)