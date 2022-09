El portavoz de la organización de derecha Revolución Federal Jonathan Morel intentó desvincularse esta noche de los acusados por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; dijo que votó a Mauricio Macri porque es "antikirchnerista" pero que el expresidente lo "desilusionó muchísimo", y contó que ahora le "gusta mucho" el dirigente ultraliberal Javier Milei.

En declaraciones al canal TN, Morel, cuya agrupación es investigada por la justicia para determinar si tiene vínculos con los acusados del intento de magnicidio del 1° de septiembre pasado, dijo que a Brenda Uliarte, procesada junto con Fernando Sabag Montiel por "tentativa de homicidio calificado", no la vio "jamás".

"Me indigna que me comparen con 'los copitos'", agregó Morel sobre los vendedores de algodón de azúcar que de acuerdo a la justicia intervinieron en la organización o tenían conocimiento previo del ataque contra la Vicepresidenta.

"Claramente no hablé con ella, no la vi jamás", sostuvo Morel sobre Uliarte, pero admitió que en su carpintería se armaron las antorchas usadas en una violenta marcha a la Casa Rosada el pasado 18 de agosto como también una guillotina de utilería utilizada en otra manifestación antigubernamental.

Uliarte, antes de ser detenida, compartió en sus redes sociales una foto y un breve comentario para mostrar que había participado de la marcha de las antorchas del 18 de agosto convocada por Revolución Federal, aunque luego borró ese mensaje.

Morel sumó hoy otra acusación judicial luego de que la titular del Inadi, Victoria Donda, lo denunciara por "amenazas" y "mensajes de odio" en un hilo de Twiiter, en el que además anunció que iniciará "acciones legales" contra el fundador de Revolución Federal, quien por su parte dijo "no amenacé" a la funcionaria.

En tanto, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi remitió a su colega María Eugenia Capuchetti una causa iniciada a partir de una denuncia contra esa agrupación para que la anexe a la investigación del ataque a la Vicepresidenta fin de que establezca si hay relación entre los hechos y los protagonistas de ambos expedientes.

Morel intentó moderar las expresiones de su agrupación, pero especuló que "si le quisieron reventar la cabeza a Cristina Fernández de Kirchner no es por mi culpa sino por lo que generó ella en los otros".

Seguidamente, dijo que "es una locura que una persona piense en matar a un político" y se calificó como "una persona que por momentos se enoja pero no significa que vaya a matar a nadie".

Admitió que estuvo cerca de la casa de la Vicepresidenta "el día de los alegatos" del juicio por la causa de la obra pública "un ratito con un grupo de personas manifestándose" porque "el kirchnerismo me robó todo", justificó.

Morel añadió que "yo voté a Macri porque soy antikirchnerista, pero Macri me desilusionó muchísimo. Hoy hay muchos jóvenes que salen a militar a Milei, hay que darles una chance a estos tipos, un voto de confianza. Me gusta mucho Milei, como habla, es sincero, cuando en la política no hay sinceridad".

Con respecto a Donda, dijo que "no la amenacé", pero la calificó de "cínica y siniestra" y sostuvo a modo de crítica que "los padres de Donda eran montoneros".

Sobre si tenía relación con Nicolás Caputo, reiteró que su carpintería trabajó para "un fideicomiso", pero dijo "desconozco" sobre una eventual relación con el empresario amigo de Macri.

Morel, además, está involucrado en una denuncia que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) presentó el miércoles pasado en el juzgado de Capuchetti, donde acompañaron audios de un foro virtual de la plataforma Twitter Space en el que el miembro de Revolución Federal habló de la posibilidad de matar a Cristina Fernández de Kirchner y a Máximo Kirchner. (Télam)