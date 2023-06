Referentes del Movimiento Libres del Sur porteño, junto a otros espacios políticos, firmaron un acuerdo para impulsar la precandidatura de Nito Artaza a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por Frente Cambio Popular, con la premisa de "fortalecer al Estado" para "dar soluciones a los sectores medios y a los que menos tienen tanto en materia sanitaria como educativa y habitacional".

Daniela Gasparini, secretaria general de Libres del Sur en la ciudad, dijo a Télam que la propuesta electoral surgió frente a "la preocupación de la derechización de las políticas que venimos viendo tras 16 años de gobierno de Juntos por el Cambio, primero con Mauricio Macri; y luego con Horacio Rodríguez Larreta".

"En particular, este fenómeno se acentuó en la competencia que tienen con el espacio la Libertad Avanza de Javier Milei, lo que deja a los vecinos de la ciudad (de Buenos Aires) cada vez más desprotegidos", añadió.

El acuerdo, firmado ayer en la tradicional confitería La Ópera de Avenida Corrientes, contiene un "programa de gobierno", según explicó Gasparini, quien participó del acto junto al presidente de Libres del Sur Humberto Tumini; Artaza; y el referente del distrito por Libres del Sur, Adolfo Buzzo Pipet.

MIRÁ TAMBIÉN Tras fallo de la Corte Suprema de Justicia, San Juan finalmente votará el 2 de julio

Los otros espacios que se sumaron fueron Cambio Popular, Proyecto Sur, Justicia Republicana y la agrupación 9 de Julio.

Gasparini añadió -en diálogo con Télam- que la ciudad de Buenos Aires "necesita una alternativa progresista, un gobierno que atienda a las necesidades populares y no los negocios de unos pocos por lo cual vamos por una ciudad que iguale, dignifique y proyecte".

"También estamos charlando en la importancia de invertir en un sistema integral de salud física y mental con el fin de poder darle a la gente un acceso al sistema sanitario de calidad y desburocratizado", enumeró.

El programa de gobierno abarca además "a las mujeres y a los jóvenes que hoy sienten que la ciudad los excluye, que no tienen perspectiva y necesitan una alternativa política" al tiempo que impulsan "terminar con la gigantesca brecha que existe entre el norte y el sur de la ciudad".

MIRÁ TAMBIÉN El domingo continúa el calendario electoral en 88 municipios y comunas de Córdoba

"Entendemos las dificultades de la gente de la ciudad de Buenos Aires, en relación a su salario que no le alcanza para pagar alquiler, servicios, impuestos. También a las pymes y en particular ofrecer alternativas de trabajo para que los jóvenes que continúan estudiando puedan tener becas y no tengan que dejar ni el colegio ni la facultad", agregó.

En tanto, propuso en lo educativo "mejorar el sistema ya que lamentablemente se ha venido abajo la calidad y atender la falta de inversión en las escuelas. Las condiciones de higiene son terribles, no hay programas que inciten a los chicos a que salgan con una perspectiva laboral tampoco".

"Una de las ideas que tenemos es la de complejizar el plan de estudios sin que eso signifique la expulsión, es decir, darles herramientas para tener salidas laborales, sobre todo a los que provienen de sectores más vulnerables", expresó.

Por otra parte, aludió a la "mala alimentación en las escuelas" y a la "gravedad que esto significa teniendo en cuenta que muchos chicos solo comen en los ámbitos educativos. Las viandas fueron en decadencia y en ese sentido hay que armar un plan alimentario que abarque las principales necesidades".

El actor y exsenador nacional Nito Artaza presentó su precandidatura a jefe de Gobierno porteño por el partido Cambio Popular a mediados de abril pasado, durante un acto en el Teatro Empire, en el barrio porteño de Monserrat. (Télam)