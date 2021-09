El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el economista Javier Milei, se mostró hoy eufórico por su desempeño en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), en las que su lista obtuvo el 13,66 por ciento de los votos en la ciudad de Buenos Aires y aseguró que en las elecciones generales de noviembre superará a las listas del oficialista Frente de Todos.

"En este primer paso que da el liberalismo, se llevó el 25 % de los votos (a nivel nacional) y en noviembre vamos a dejar terceros a los K y los vamos a sacar", afirmó el postulante durante el acto que protagonizó en el búnker de su fuerza política, en el Grand View Hotel, ubicado sobre la calle Azcuénaga 45 de esta ciudad.

La Libertad Avanza obtuvo el 13,66 por ciento de los votos en la Ciudad de Buenos Aires, cuando se habían escrutado el 97,51 por ciento de las mesas.

Al grito de “la casta tiene miedo”, los militantes de Milei coparon el lugar en el que se aguardaron los resultados y donde se habían dispuesto banderas argentinas que rodeaban una gran pantalla de led en la que se emitían los discursos que el postulante pronunció durante los distintos actos de campaña.

En el interior del salón, estaba dispuesto el escenario, con la cartelería que lo representa: la figura de un león.

También se podía ver a algunos jóvenes envueltos en una bandera amarilla que llevaba dibujada una serpiente y la leyenda “Don’t tread on me” que forma parte de la iconografía de los grupos más radicalizados del partido Republicano de los Estados Unidos y de los seguidores del ex presidente Donald Trump.

“¡Viva la libertad, carajo!”, gritó el candidato cuando subió al escenario y luego expresó: “vine a despertar leones y los leones están despertando”.

Milei agregó que “a pesar de estos resultados esto es solo el primer paso de la reconstrucción nacional, el paso para volver a una Argentina potencia".

"Hoy estamos en la Argentina del 50%: el 50 de inflación y el 50 de pobreza", expresó y afirmó que los resultados de las PASO, con una derrota del oficialismo, “muestran el hartazgo”.

El economista agregó que “cada vez nos va peor a pesar de trabajar mas” y mencionó que “la participación electoral cada vez es menos, porque a la gente le cuesta creer que es imposible sacar a la casta”

Luego de reiterar que “en noviembre vamos a ganarle al kirchnerismo”, Milei les pidió a sus seguidores que “sigan rugiendo porque la libertad avanza”.

Luego, durante un reportaje que le dio al canal de noticias TN, negó un acercamiento en el Congreso Nacional, si logra ser elegido diputado en noviembre, con Juntos por el Cambio, aunque mencionó que tenía afinidad con algunos de sus representantes.

“El bloque de Juntos tiene fuerte heterogeneidades. Hay una parte con la que no podría compartir nada: como la UCR que forma parte de la Internacional Socialista y yo no podría tener nada con la izquierda. Tampoco con la Coalición Cívica. Y dentro del PRO, no tendría nada con las palomas, pero sí con los halcones”, explicó.

Milei, en una breve conferencia de prensa que brindó a los medios presentes en su búnker, afirmó que "al votante kirchnerista hay que demostrarle que con el populismo salvaje vamos hacer la villa miseria más grande del mundo".

También le propuso “a la gente volver a las ideas de la libertad” porque “el liberalismo es el principio de no agresión, del derecho a la vida y a la propiedad".

"Los que quieran abrazar las ideas de la libertad tendremos mucho en común. Hay un renacer de las idea de libertad. De llevar al país a las ideas que lo hicieron grande”, sentenció.

Luego de las declaraciones a la prensa, Milei se dirigió hacia la puerta del hotel donde unas decenas de militantes de su agrupación lo esperaban para saludarlo. (Télam)