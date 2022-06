La diputada nacional Victoria Villarruel, de Libertad Avanza -el partido de Javier Milei- fue la única legisladora de todo el cuerpo que esta madrugada, en el recinto, votó en contra de la creación y ampliación de varios parques nacionales, en tanto que el propio economista libertario no participó de la sesión en la que se aprobó como tema central un alivio fiscal para monotributistas y autónomos.

Milei no participó de la sesión, que se extendió hasta las primeras horas de hoy, ya que se encuentra en Colombia para dar una charla en Bogotá junto a Eduardo Bolsonaro y José Antonio Kast y apoyar al candidato presidencial de la derecha de ese país, Rodolfo Hernández.

"Estoy a favor de proteger nuestros recursos, flora y fauna pero NO lo estoy para crear zonas donde el Estado NO ejerce la soberanía, NO protege ni avala a los guardaparques y fortalece cajas", escribió Villarruel en su cuenta de Twitter, al fundamentar su rechazo.

MIRÁ TAMBIÉN Revés judicial para AFIP: la justicia bonaerense declaró inconstitucionales los regímenes de información

El plenario legislativo aprobó esta madrugada por 193 votos y uno negativo la ampliación del Parque Nacional Pre Delta, mientras que la creación, del Parque Reserva Nacional Ansenuza en Córdoba, y la del Parque Nacional en Islote Lobos en Río Negro, se sancionó por 195 sufragios contra 1.

El único voto negativo correspondió a Victoria Villarruel.

En tanto, la ausencia de Milei en el recinto fue cuestionada por varios legisladores como Leandro Santoro (Frente de Todos) que afirmó: "Los libertarios que se la pasaron todo el año diciendo que el Estado tenía que hacer una reducción impositiva, no vinieron a trabajar".

También, desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman tuiteó, junto a una foto con la imagen de la butaca vacía de Milei: "La vagancia avanza". (Télam)