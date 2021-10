El candidato a senador nacional por Santa Fe Marcelo Lewandowski consideró que la fórmula que debe emplear el Frente de Todos para mejorar la performance de cara a las elecciones del 14 de noviembre es “mostrar lo que se está haciendo de la mano del gobierno provincial y nacional, que es mucho”.

“Lo más importante en este momento es mostrar lo que se está haciendo, que no es poco. Después de la pandemia que pasamos, a veces no se toma dimensión que aquí entre el gobierno nacional y el gobierno provincial se está poniendo en marcha el aparato productivo como quizás no sucede en otras partes del país”, dijo Lewandowski en una entrevista con Página/12 publicada hoy.

El actual senador provincial por el departamento Rosario recordó que “si uno mide espacio con espacio”, es cierto que “hay que recuperar votos”, pero a la vez valoró que la lista que integró junto a la senadora María de los Ángeles Sacnun fue la “más votada y en estas elecciones será un barajar y dar de nuevo”.

En ese sentido, le pidió al electorado santafesino que, “al margen de los enojos y las angustias que todos podemos tener, mire un poco más atrás y vea de dónde venimos, qué país nos dejaron y cómo intentamos salir”.

“No hay duda de que falta lo más importante, que todo lo que se hace se sienta en el bolsillo de la gente”, admitió.

De todas formas, explicó que “hay una inversión fenomenal en todos los sectores” y enumeró las obras en las autopistas de las rutas 33 y 34, el tramo que se construirá del tercer carril a la AO12, el puente de la AO12 sobre la autopista.

“Además de los gasoductos, de lo que se está invirtiendo en el ferrocarril, tanto de carga como de pasajeros, donde vamos a volver a tener esos servicios que perdimos hace años”, añadió.

Para Lewandowski, “los discursos y los slogans son lindos para ganar las elecciones”, pero evaluó que “después hay que llevar ideas y proyectos y para elaborarlos hay que conocer”.

En una crítica a la candidata de Juntos por el Cambio Carolina Losada, sostuvo que “con slogans vacíos, que sirven para que por ahí algunas personas digan: ‘me identifico con una frase’, que además está coucheada, con eso no vamos a solucionar la vida de los santafesinos y de los argentinos en general”. (Télam)