El senador nacional del Frente de Todos (FdT) por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, confirmó hoy que acompañará el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando la iniciativa sea tratada mañana en una sesión de la Cámara alta, y consideró que la deuda con el organismo "es una deuda política".

"Se trata de una deuda que no solo es económica sino que también es política. Por pedido de (Mauricio) Macri, el FMI nos prestó en 2018 más del doble que permitía su estatuto. Estamos en una instancia en la cual no hay un plan B. No apoyar el proyecto traería como resultado el default; por eso voy a acompañar", señaló Lewandowski en declaraciones a la radio AM 530.

La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, convocó a la Cámara alta a debatir el jueves el proyecto de ley que autoriza al Gobierno nacional a cerrar un acuerdo con el FMI para el refinanciamiento de la deuda de más de 44.000 millones de dólares contraída en 2018 por el gobierno del ex presidente Mauricio Macri.

El legislador señaló, además, que "no hay buenos acuerdos con el FMI, pero sí menos malos" como el que a su entender negoció el gobierno de Alberto Fernández.

"Podemos discutir que no se hizo lo que se debía hacer y que se pudo negociar mejor, pero las opciones hoy son, o votamos mañana a favor o el 22 de marzo entramos en cesación de pagos. Lamentablemente voy a acompañar el proyecto, y lo digo así porque no es algo lindo votar un acuerdo con el FMI", apuntó. (Télam)