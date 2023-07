El diputado nacional del Frente de Todos (FdT), Leopoldo Moreau, destacó hoy que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, "busca instalar en el debate público temas sobre los problemas estructurales del país" y señaló que la dirigente "tendrá el liderazgo político sea elegido o no como presidente Sergio Massa".

Además cruzó al precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, por sus recientes declaraciones sobre Aerolíneas Argentinas y dijo que tiene un "desconocimiento enorme" de la realidad.

Moreau, en diálogo con Radio Continental, señaló: "Cristina tendrá influencia política, sea elegido o no como presidente Sergio Massa. Porque es una líder política, algo que no se lo da una elección sino una adhesión popular".

El diputado nacional destacó el trabajo de la dos veces Presidenta en el debate público y resaltó que "busca instalar temas sobre los problemas estructurales del país".

MIRÁ TAMBIÉN Katopodis aseguró que es el peronismo quien va a garantizar tiempos mejores en la Argentina

Moreau cruzó al precandidato de Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta, quien afirmó que "los viajes a Roma son subsidiados por la gente humilde que compra productos en supermercados".

"Lo que dijo Larreta habla de un desconocimiento enorme de la realidad", indicó Moreau y afirmó que es necesario que haya un presidente "que sepa manejar los botones del Estado".

Por otra parte, el diputado destacó el trabajo de su hija Cecilia, presidenta de la Cámara baja, y afirmó que "jugó un papel importante en la articulación entre las distintas expresiones plurales del oficialismo".

A su vez, enfatizó: "Ella tiene la capacidad de unir a los que piensan distinto".

MIRÁ TAMBIÉN Senador Snopek dijo que hay una clara propuesta a la ciudadanía con la fórmula Massa-Rossi

También se refirió al rol de la Unión Cívica Radical en su alianza con sectores del PRO y afirmó: "No me sentiría bien el integrar un gobierno como el que conformó el radicalismo en 2015, en donde se montó una estructura ilegal de espionaje, algo que no tiene precedente en la historia democrática".

En tanto, también criticó el rol del radicalismo luego de la decisión de la policía jujeña de realizar un operativo dentro de la Universidad Nacional de Jujuy.

"El radicalismo fue clave para la defensa de la universidad pública y en la reforma universitaria. Son valores y principios irrenunciables", concluyó. (Télam)