El diputado Leopoldo Moreau aseguró que se trata de un hecho "insólito" que el presidente Alberto Fernández esté dispuesto a dialogar con "los sectores más concentrados de la economía" y no con la vicepresidenta Cristina Kirchner, su compañera de Gobierno con quien mantiene un gélido silencio.

"A mí me parece insólito que el Presidente anuncie que está dispuesto a dialogar con los sectores más concentrados de la economía argentina, como por ejemplo la UIA que, en realidad ya ni representa a los industriales sino que es un mascarón de proa de AEA y otros sectores, y diga que no está dispuesto a dialogar con Cristina", cuestionó Moreau en diálogo con Nancy Pazos en Ruleta Rusa, programa que se emite por radio Metro 95.1.

MIRÁ TAMBIÉN Tras conformar comisiones, la Cámara de Diputados inicia una intensa agenda parlamentaria

En la misma línea, el diputado pidió no hablar de interna del Gobierno sino de "una discusión hacia el interior" de la coalición. "Me resisto a plantearlo en términos de interna porque en general, la gente vincula las internas con pujas por espacio de poder o candidaturas y esto no es una interna interpretada en ese sentido, es una discusión hacia el interior que tiene que ver con algo que está muy por encima de eso, que es la definición de políticas", explicó.

Alberto Fernández

En tanto, continuó: "Eso es lo que nos diferencia de Juntos por el Cambio, porque eso sí es una interna, que están debatiendo por anticipado quién va a ser el candidato a Presidente, si van a admitir a fulanito o a menganito o lo van a echar". Además, el funcionario con pasado radical volvió a cuestionar el acuerdo del ministro de Economía Martín Guzmán con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sostuvo que hace falta "despegarse del programa" a través de una reformulación de metas y proyecciones.

MIRÁ TAMBIÉN Evolución se presenta el sábado en Santa Fe como un espacio nacional dentro de la UCR

"Yo no hago análisis en relación a la continuidad o no de ministros, sino de políticas. Lo que sí tengo claro es que abrazarse al programa económico del FMI no es el camino. Me parece que, en ese sentido, hay que pegar un golpe de timón rápidamente, entre otras cosas, porque no solamente el acuerdo con el FMI estuvo mal concebido y mal gestionado sino porque además se transformó en papel mojado y hoy las pautas de ese programa nos llevan a un escenario de inflación con sentido muy creciente.

Lo que hay que hacer es despegarse del programa del FMI, reformulando metas y proyecciones", analizó.

Cristina Fernández

Moreau manifestó también que "hay un liderazgo político indudable, una centralidad política que está en cabeza de Cristina Kirchner", tras lo cual dijo: "Lo que yo tengo claro es que cuando uno enfrenta una situación de de esta naturaleza tiene que defender dos cosas, no solo un resultado electoral sino una identidad política porque si perdés las dos cosas simultáneamente, no tenés retorno".

"Por el otro lado, en términos institucionales, hay un dato insoslayable de la realidad: el Presidente es el que toma las decisiones finales y eso nunca estuvo en discusión. En todo caso, lo que hay que tener en claro es que el Presidente tiene la última palabra, pero no tiene la única palabra. Esto es lo que hoy está en cuestión", concluyó. SR/KDV NA