La Legislatura porteña llamará a sesión extraordinaria el viernes para tratar la derogación del impuesto a los sellos a las tarjetas de crédito que anunció hoy Horacio Rodríguez Larreta, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los fondos coparticipables, y tiene pendiente tratar la propuesta impulsada por el Frente de Todos para dar inicio al juicio político al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro.

Fuentes del oficialismo porteño indicaron a Télam que la sesión será convocada a las 8.30, con carácter extraordinario, para poner en tratamiento la eliminación de la alícuota del 1,2% que rige en el tributo que se aplica a los resúmenes de las tarjetas de crédito desde enero del 2021 en el distrito.

La tasa fue aplicada por entonces por la administración de Rodríguez Larreta para compensar la reducción de los fondos respecto del coeficiente de la participación de la Ciudad en los impuestos que administra el Estado nacional.

La sesión tendrá un "temario cerrado", no obstante no descartaron que puedan sumarse otros expedientes que quedaron sin tratamiento en la Legislatura a instancias de la decisión del interbloque de Juntos por el Cambio, que tiene la mayoría parlamentaria, de no prestar quórum para evitar algunos debates.

MIRÁ TAMBIÉN Uñac convocó a elecciones en San Juan para el 14 de mayo de 2023

En ese sentido, figura la aprobación del nuevo mandato de las autoridades de la Legislatura, así como la jura de los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura porteña.

Además, está pendiente la propuesta impulsada por el Frente de Todos para dar inicio al juicio político al ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y al fiscal general Juan Bautista Mahiques por su participación en un viaje a Lago Escondido, en Bariloche, junto a jueces federales y directivos del Grupo Clarín. (Télam)