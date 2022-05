Legisladores porteños del Frente de Todos, junto a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y organizaciones de la sociedad civil, presentaron hoy dos proyectos de ley para prevenir y erradicar el acoso escolar, una "forma de violencia" que "hace estragos en la autoestima de los niños y niñas", alertaron.

"El objetivo es capacitar mejor a los alumnos, a los docentes y a los padres y las madres para luchar de manera conjunta contra el bullying y las distintas formas de acoso y de violencia que reciben los pibes y las pibas no solo en los establecimientos escolares, también en los clubes y ámbitos de ocio", fundamentó a Télam el legislador Juan Manuel Valdés (FdT), autor de los proyectos.

Valdés dialogó con esta agencia antes de presentar las iniciativas con un conversatorio en las puertas de la Legislatura porteña, ubicada en Perú 160, donde estuvo acompañado de las legisladoras Ofelia Fernández, María Bielli y Maia Daer, también del FdT.

Además, lo acompañaron Paola Zabala, directora de la Comunidad Antibullying Argentina; Soledad Fuster, del Centro de Acción Familiar N°8 de la Ciudad de Buenos Aires, y Flavia Tsipkis, responsable del programa Conectate Seguro de la Defensoría del Pueblo porteña.

MIRÁ TAMBIÉN Zabaleta firmó convenios con intendentes bonaerenses para la urbanización de barrios populares

"Actualmente existe una normativa que establece protocolos de intervención, pero no hay acceso a los datos sobre cuáles son y cómo se implementan", subrayó Valdés.

Uno de los proyectos propone crear un Observatorio contra el Acoso Escolar con el objetivo de elaborar políticas públicas para prevenir y erradicar esta problemática, así como controlar que las políticas existentes se implementen y asesorar a instituciones sobre convivencia escolar.

Además, el Observatorio elaboraría informes anuales sobre el estado de la convivencia escolar en la CABA.

El Observatorio contra el Acoso Escolar tendría 14 integrantes: dos representantes de la Legislatura porteña, dos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, cinco de las organizaciones que trabajan en la lucha contra el bullying, tres en representación de los trabajadores de la educación y dos estudiantes secundarios.

MIRÁ TAMBIÉN Santa Fe dio marcha atrás con la designación de un funcionario vinculado a la última dictadura

El otro proyecto, en tanto, propone reformar la ley porteña 5.738, cuyo objetivo es "prevenir y erradicar toda forma de acoso u hostigamiento escolar".

Con la modificación, se busca incorporar la creación de una página web con información para el abordaje de la problemática, así como brindar, dentro del horario laboral, capacitación docente en materia de bullying.

Además, se propone incluir, como herramienta, los "acuerdos anuales de convivencia para orientar las acciones de los integrantes de la comunidad educativa hacia el respeto por la vida, la resolución no violenta de conflictos, la tolerancia y aceptación de las diferencias".

Respecto al trabajo parlamentario para que los proyectos avancen, Valdés afirmó: "Vamos a buscar el aval de otros bloques para construir la mayoría de 31 votos que se necesitan para aprobarlos, seguramente la izquierda nos acompañe y esperamos que el radicalismo, que tiene una tradición en trabajar en el sistema educativo, también lo haga".

Durante la presentación también tomó la palabra la legisladora Ofelia Fernández, quien dijo que el acoso escolar "hace estragos en la autoestima de los niños y niñas", y agregó que aunque "es más fácil no meterse, no es responsable creer que es un problema momentáneo de los pibes y no tener presente los efectos permanentes que pueden tener en una persona".

En este sentido, llamó a "pulir las herramientas disponibles e intervenir de manera contundente en este conflicto". (Télam)