El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, encabezó hoy una caravana junto a militantes del conurbano bonaerense, mientras algunos legisladores electos por su partido manifestaron su repudio a la "intromisión" del exmandatario Mauricio Macri, horas antes de un encuentro organizado para evitar más salidas provocadas por los recientes vínculos del espacio con Juntos por el Cambio.

"Vemos con beneplácito el apoyo manifestado por distintos líderes de terceras fuerzas políticas, pero no podemos dejar de manifestar nuestro disgusto por la pretensión manifiesta de cooptar y colonizar el futuro gobierno nacional por parte de Mauricio Macri y sus colaboradores que forman parte del fracaso del pasado reciente y a los que no hemos dudado en calificar durante toda nuestra campaña como integrantes de la casta política a la que vinimos a vencer", expresaron ocho legisladores electos por la provincia de Buenos Aires de LLA.

Las declaraciones van en la misma sintonía que el documento que se difundió el miércoles pasado, donde un senador, tres diputados nacionales, cuatro parlamentarios del Mercosur y tres legisladores provinciales recientemente electos abandonaban el espacio en desacuerdo con la alianza de Milei con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, a la que consideraron "un límite moral e ideológico".

Milei, en tanto, se preparaba para encabezar esta noche un nuevo encuentro en el Hotel Libertador, sobre la avenida Córdoba 690 de Buenos Aires, para analizar los pasos a seguir, aunque fuentes de LLA confiaron a Télam que mantiene contacto con referentes de Juntos por el Cambio, no solo con el objetivo de fortalecer la fiscalización para el balotaje en todo el país, sino también ante la posibilidad de realizar actos de campaña.

Los informantes libertarios indicaron que referentes porteños del espacio libertario mantuvieron encuentros con "armadores y operadores" que responden a dirigentes de JxC, como el jefe de gobierno porteño electo, Jorge Macri; el diputado nacional Ricardo López Murphy y el legislador Roberto García Moritan.

Y señalaron que referentes bonaerenses de Juntos por el Cambio, que responden a Patricia Bullrich, "participaron de estos encuentros", en referencia a las típicas caravanas de Milei, como el intendente electo de San Isidro, Ramón Lanús.

"Vamos a explicar que no hay un acuerdo sino un apoyo incondicional de Juntos por el Cambio. Yo valoro la humildad y la grandeza de Macri y (Patricia) Bullrich, sin que hayan pedido nada a cambio", anticipó Milei en diálogo con Crónica TV.

Estas declaraciones fueron dadas desde la puerta del hotel Libertador, a donde se trasladó el economista libertario luego de realizar una caravana por Ramos Mejía, partido de La Matanza, donde pidió a sus militantes que se sumen a fiscalizar.

La primera caravana, que incluyó automóviles y motocicletas, comenzó a las calles Donofrio y Rivadavia, en la localidad de Ciudadela, y concluyó en en Plaza Bartolomé Mitre, ubicada en las intersecciones de la avenida Bartolomé Mitre y Lavalle, donde el candidato libertario realizó su acto central.

Del encuentro participaron la candidata a vicepresidenta del espacio libertario, Victoria Villarruel, y la diputada y ex candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Carolina Piparo, entre otros dirigentes.

En el acto central, que comenzó a las 18, Milei reiteró que "estamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años" y señaló la importancia de la "fiscalización" para la "defensa de los votos".

"Quiero pedirles que vayan y fiscalicen, que defiendan los votos", exhortó.

Antes de comenzar el acto, el candidato presidencial cantó a capella una reversión de Panic Show de La Renga, criticando a la "casta", mientras el público agitaba banderines de Argentina, de forma similar a los actos proselitistas de la excandidata de JxC, Patricia Bullrich, además de símbolos libertarios como banderas amarillas con leones y pancartas que expresaban su adhesión a Milei.

Durante la presentación, el público interrumpió las palabras de su líder al grito de "Que se vayan todos", "Argentina" y "Fiscalización".

Milei además reiteró que "no es posible un futuro distinto con los mismos de siempre", de igual manera que los legisladores de LLA expresaron en el comunicado que difundieron esta tarde en repudio a la presencia de Mauricio Macri en la campaña.

"Pareciera que no bastó que la sociedad dejara a ´Juntos por el cargo´ afuera de la posibilidad del Balotaje, pareciera que el expresidente no entiende el mensaje del más del 75 por ciento de la población argentina en las últimas elecciones de octubre. No se alcanzaron a subir los datos definitivos de la elección que salió de apuros a tratar de involucrarse en una campaña en la que nada tiene que hacer", escribieron los legisladores en desacuerdo con la conducción partidaria.

Los firmantes del comunicado son Fabián Luayza, Viviana Romano, Gustavo, Cuervo, Maríaria Jalil, Adolfo Rozas, Blanca Alessi, Sabrina Sabat y María Laura Fernández.

Y agregaron: "La intromisión de diferentes personas que responden a Mauricio Macri dentro del esquema de La Libertad Avanza no se condice con el proyecto que venimos a representar, no somos todos lo mismo". (Télam)