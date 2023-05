Legisladores nacionales de la oposición debatieron hoy sobre la importancia de la democracia, a 40 años de su instauración, coincidieron en la necesidad de no buscar "recetas mágicas" ni "líderes mesiánicos", e instaron a fortalecer el rol del Congreso de la Nación para establecer acuerdos básicos a largo plazo.

Los diputados del PRO, Silvia Lospennato, Emilio Monzó y el senador radical Alfredo Cornejo, así como la legisladora del Interbloque Federal, Graciela Camaño, expusieron en el marco del panel "40 años de democracia Argentina" en el "Amcham Summit", un evento organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina que se desarrolló en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero.

Al exponer sobre el funcionamiento del Parlamento, Camaño lamentó la falta de actividad del Congreso y consideró "inédito" que "no se dialogue".

La diputada remarcó que "no se trata sólo de dialogar sino de tener un intercambio fructífero", entre los integrantes de las fuerzas políticas que cuentan con representación legislativa

"Si no hay agenda, ni dirigentes que tengan capacidad de diálogo, el Congreso no está elevando la voz de sus representados, con un muy mal funcionamiento. Hoy no se respeta el reglamento y eso complica su funcionamiento", afirmó la legisladora del bloque Identidad bonaerense ante los empresarios.

Tras considerar que "sentarse a jurar por la Constitución y la fe en representación del pueblo es el acto más sublime", Camaño interpretó que "eso dejó de ser serio hace algún tiempo".

"El día en que los dirigentes que ocupen cargos de representación del pueblo, en Diputados, y en el Senado, en representación de las provincias, y tengan real dimensión de lo que representan vamos a tener un gran Congreso", apuntó Camaño.

Por su parte, Monzó consideró que el ciudadano tiene "mucha incertidumbre" frente a la "fragmentación" que se verifica actualmente en la sociedad y sostuvo que esa situación "es aprovechada por aquellos que proponen recetas simples".

En ese sentido, el extitular de la Cámara de Diputados señaló que en ese marco "hay toda gente que piensa parecido pero del otro lado hay alguien que manipula a las diferentes comunidades, radicaliza y aleja la posibilidad de acuerdos".

"Esto se nota en el Congreso, que está destrozado por los tuits que reproducen discursos que viene directo desde las redes. Por eso, cuando se asume una banca, muchos empiezan jurando por cualquier cosa", razonó.

Para Monzó, "las democracias hoy están en crisis", debido a una suerte de "infocracia", en la cual "la información abunda y se genera una polarización que conspira contra las reformas estratégicas".

"No va a haber acuerdo si primero no recuperamos el diálogo político", aseguró Lospennato, quien sostuvo que el Congreso "hay pocos incentivos para la negociación"

"Hoy, quien va a negociar es tildado de traidor, por eso sale la peor ley posible. El péndulo está funcionando a máxima velocidad", subrayó.

Según la legisladora del PRO, "no va a haber plan de estabilización ni propuesta exportadora si primero no frenamos el péndulo de eliminar al otro".

"Tenemos que empezar a respetar al otro y a desafiarnos para que nos importen menos las redes, pero nos animemos a sentarnos para modificar las leyes. Hay que empezar a construirla desde ahora", remarcó .

Asimismo, Lospennato sostuvo que tras 40 años de democracia "tenemos que abandonar idea mágica que nos vamos a poder imponer nuestras ideas al otro".

"Si reconocemos al otro, si reconocemos que no hay una solución mágica y dejamos de buscar líderes mesiánicos, tal vez recuperemos el diálogo político", puntualizó

En tanto, Cornejo sostuvo que "el poder político representado en el Poder Ejecutivo no ha generado una agenda positiva de los temas reales en los últimos 20 años".

"No hemos tenido deliberación sobre preservación de la moneda. El populismo está deteriorando la democracia con debates inconducentes", recalcó.

Para el senador de la UCR, la prioridad es "la agenda económica y la seguridad" y dijo que "en las dos hay que hablarles a los argentinos como adultos".

"Tenemos que preservar la moneda para generar consensos y aislar al pensamiento populista que representa una minoría de la Argentina real", concluyó. (Télam)