Legisladores bonaerenses del Frente de Todos (FdT) y sindicalistas destacaron hoy la importancia del proyecto de ley que busca crear un registro de trabajadores de aplicaciones de delivery, mientras que el secretario adjunto de la CGT y del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, anunció un acto para la semana próxima en apoyo a la iniciativa.

El proyecto, presentado en noviembre pasado por el senador Omar Plaini con el objetivo de regular las aplicaciones de delivery, entre las que se encuentran Rappi y PedidosYa, fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores e iba a tratarse en comisiones de la Cámara de Diputados provincial, pero su tratamiento fue postergado.

El tratamiento del proyecto fue reclamado hoy en una conferencia de prensa realizada en la Legislatura bonaerense, en la que participaron Plaini, la coautora de la iniciativa, Teresa García, y el presidente del bloque de diputados del FdT, César Valicenti.

También estuvieron el senador Francisco "Paco" Durañona y la diputada Natalia Sánchez Jáuregui; el titular de la Asociación Sindical de Motociclistas y Mensajeros (ASIMM), Marcelo Pariente; y el secretario general del Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros de Mar del Plata, Alan Veltri.

Moyano dijo en la conferencia de prensa que los legisladores "tienen todo el apoyo de la CGT" y anunció que "vamos a hacer un acto muy importante la semana que viene en la CGT para visibilizar esta precarización laboral que llevan estas empresas" y "a través de los compañeros diputados nacionales vamos a impulsar una ley nacional".

El sindicalista afirmó que desde la central obrera apoyaron desde un primer momento el proyecto de Plaini: "Felicito a los legisladores que han tenido la suficiente capacidad para llevar adelante la iniciativa" y "están recibiendo ataques de todos los medios".

"Por supuesto cuando uno se pone frente de estas empresas que son poderosas se te viene todo encima", señaló Moyano.

Plaini explicó que "lo que planteamos, y ya tiene media sanción por unanimidad, tanto en la Comisión de Legislación de Trabajo y en el Senado es el proyecto para tener un registro provincial único y obligatorio de los trabajadores y trabajadoras".

El autor del proyecto señaló que la iniciativa dispone la creación de un registro obligatorio de trabajadores de las aplicaciones, en el que las empresas tendrán la obligación de inscribir tanto a los trabajadores como a los vehículos utilizados, sólo a efectos informativos, y destacó que "la presión de las empresas es muy grande", por lo que lo que aún no pudo tratarse en la Cámara de Diputados bonaerense.

Plaini recordó que en la Cámara de Senadores se aprobó por unanimidad "y ahora Juntos por el Cambio borra con el codo lo que escribió con la mano", negándose a tratar el proyecto en la Cámara baja.

"El capitalismo que conocemos tiene tres formas: el tradicional, el financiero y ahora se agrega la etapa de las plataformas, lo que todos conocemos como aplicaciones, que generan una relación laboral donde no hay derechos para los trabajadores", manifestó.

Plaini reveló que en octubre pasado se reunió con los representantes de esas empresas y dijo que "PedidosYa y Rappi me reconocen que durante el año pasado una de estas dos empresas habían realizado 21 millones de transacciones a lo largo y ancho del país".

"Sin embargo, no se reconocen los derechos laborales de los pibes y pibas que trabajan", enfatizó y afirmó que "por eso queremos que haya un registro de quienes realizan esa tarea", para "poder resguardar sus derechos".

La coautora del proyecto destacó que resulta paradójico que "aquellos que durante la pandemia eran considerados esenciales, y lo eran, hoy no pueden ser descartados y no tener ninguna cobertura laboral".

El titular de la Asociación Sindical de Motociclistas y Mensajeros, por su parte, dijo que cuando los repartidores "se caen, o tienen un accidente, piden muletas al sindicato" y sostuvo que "es una situación delicada la que están viviendo los compañeros y compañeras que transitan en la calle".

"Las motos, a veces, no se pueden reparar y las empresa no dan la ropa y facturan montañas de dinero y no reconocen a los trabajadores", advirtió Pariente.

El presidente del bloque de diputados del FdT, a su vez, sostuvo que "esta derecha que dicen que quieren defender a los jóvenes, entonces que hagan algo para que ellos tengan mejores condiciones laborales".

"Después, perversamente instalan el discurso de que se quieren ir del país", señaló Valicente y manifestó que "estamos ante un nuevo paradigma económico" porque "el capitalismo quiere hacer creer que un pibe que pedalea 8 horas por día es igual a una persona que gana fortunas".

El legislador indicó que las empresas "tuvieron un gran nivel de defensa cuando se produjo la idea de instalar un registro porque los pibes y pibas están expuestos a accidentes y los cubre la salud pública, porque las empresas no se hacen cargo del seguro correspondiente". (Télam)