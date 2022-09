Los senadores y diputados bonaerenses del Frente de Todos repudiaron un editorial publicado ayer en el diario La Nación, bajo el título "¿Atentado?: demasiados interrogantes y sospechas", en el que se puso en duda el intento de magnicidio sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre último.

"Expresamos nuestro más enérgico rechazo y repudio al editorial publicada en en el diario La Nación, en el cual se pone en duda el intento de magnicidio cometido contra la vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner", indicaron en un comunicado difundido en las últimas horas.

Los legisladores criticaron que el matutino haya manifestando "que dicho hecho fue organizado por un grupo delictivo escasamente profesional al servicio de sectores interesados en generar un particular clima o determinadas consecuencias políticas favorables a una líder política a quien la justicia ha puesto contra las cuerdas" y que se inclina "por esta última hipótesis".

"Lamentablemente, estas actitudes de algunos medios periodísticos, en especial del que realizó la publicación, ya no nos sorprenden. Pero que dicha postura no sea novedosa no significa que no sea grave para nuestro sistema democrático. El falseamiento de los hechos para sacar una ventaja política y contribuir a un clima de enfrentamiento debe ser repudiado por todos los que compartimos los valores democráticos", indicaron.

Analizaron que "la gravedad de los acontecimientos ocurridos el 1 de septiembre significan una ruptura del pacto democrático vigente de 1983 a la fecha en donde se decidió dejar atrás la violencia política y apostar por las elecciones democráticas y el diálogo político como forma de resolver las diferencias".

"Por eso, desde el peronismo, que siempre fue constructor de democracia, llamamos a todos los sectores políticos, sociales, económicos y mediáticos a actuar con absoluta responsabilidad y a cesar con la difusión de discursos que fomentan el odio y generan condiciones para el avance de la violencia".

"Reiteramos nuestro pedido para que se lleve adelante una investigación judicial rigurosa, que con celeridad determine las responsabilidades materiales e intelectuales del atentado y que condene a los culpables", concluyeron.

En su edición impresa de ayer y bajo el título "¿Atentado?: demasiados interrogantes y sospechas", la nota sostenía en el copete que "las irregularidades en las primeras pericias tras el episodio del 1° de septiembre nos recuerdan a las que siguieron al asesinato del fiscal Nisman" y en su desarrollo afirmaba que "no es difícil entender por qué alrededor de seis de cada diez personas creen que estamos ante un montaje inventado por el kirchnerismo para victimizarse, según lo atestiguan distintas encuestas de opinión pública". (Télam)