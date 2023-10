La diputada provincial de Hacemos por Córdoba Nadia Fernández anunció hoy que votará por Sergio Massa en las elecciones de segunda vuelta. La vicepresidenta de la legislatura cordobesa y cuarta en la línea sucesoria del gobernador Juan Schiaretti aseguró que "no hay lugar a dudas en esta coyuntura la mejor opción es Sergio Massa, esto implica el sostenimiento de todas las banderas levantadas hasta ahora por la provincia de Córdoba". "Uno puede tener diferencias con Massa, pero una cosa es discutir con él como presidente sobre los temas pendientes desde el gobierno nacional con Córdoba y otra cosa es hacerlo con alguien como Milei que propone una especie de estallido libertario, de anarcocapitalismo, donde la gente que trabaja y que produce, los ciudadanos comunes no saben qué les va a pasar; en consecuencia, no hay lugar a dudas", subrayó la legisladora. A su entender, "votar a Massa de ningún modo significa deponer esas discusiones, al contrario, es poner la agenda en un orden nacional muy interesante para que el centralismo porteño mire hacia el interior"

"Y en esta coyuntura, como dirigentes, hay que ser claros y después veremos como debatimos, como nos ponemos de acuerdo, pero la Argentina necesita certezas, fundamentalmente los que trabajan, los que producen y los que hacen el esfuerzo todos los días para salir adelante", subrayó Fernández. MG/MAC NA