El diputado provincial del Frente de Todos Matías Molle relató a Télam el momento en que ayer fue golpeado por la Policía de la Ciudad durante la manifestación en el domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Recoleta, y señaló que el episodio le dejó "una preocupación muy grande" porque observó los efectivos más jóvenes con "muy poca formación y poca capacidad de analizar la situación" que se vivía, lo que atribuyó a "un adoctrinamiento".

"Algo que me llamó mucho la atención fue que los más violentos fueron los policías más jóvenes", confió Molle a esta agencia.

El legislador sostuvo que pasó la valla y trató de hablar con la policía porteña porque "estaban llevando detenido a un compañero", pero que no respondieron aunque les explicó que era diputado.

"Me tiran al suelo, me pegan en el suelo, me esposan y me llevan a un camión celular. Me tuvieron alrededor de una hora esposado", dijo y agregó que dentro del vehículo le pagaban "patadas en las piernas" para que se sentara.

"La saña con la que su Policía 'profesional' ejerce la violencia no nace de un repollo. Ayer me quedó muy claro eso. Hay un adoctrinamiento para que esa reacción sea la primera que los agentes desplieguen", afirmó Molle en referencia al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Y agregó que los efectivos del cuerpo policial de la CABA son "jóvenes nacidos en democracia que, difícilmente, tengan en su preparación una visión histórica sobre las consecuencias de la violencia estatal".

Para el diputado, "la violencia, siempre desproporcionada, fue la única respuesta que tuvieron para ofrecer".

También opinó que "el operativo, en términos concretos, nunca estuvo armado para proteger nada ni a nadie. Al contrario: su objetivo real fue siempre la provocación y la represión".

Añadió que "hay límites que no se pueden cruzar", para luego remarcar: "No se trata de Cristina, vienen por todo".

"Hoy nos encontramos en un momento histórico particular. Desde ciertos grupos de poder se está llevando adelante un proceso de flexibilización judicial, por ponerlo en términos decorosos. Un proceso en el que están tomando a la Constitución Nacional, los Convenios Internacionales y el resto del cuerpo normativo, y lo están doblegando de tal manera, lo están torturando de tal forma, que es evidente que solo hay un objetivo: que diga lo que ellos quieren escuchar", continuó.

Finalmente, advirtió que el hecho de que ese proceso llevado a cabo desde sectores del Poder Judicial "esté acompañado por fuerzas policiales desprofesionalizadas, que frente a distintos tipos de situaciones solo tienen una única forma de responder, a saber, una violencia desproporcionada, nos debe alertar como ciudadanos".

"Es una alarma que no podemos dejar pasar, sin importar nuestras simpatías políticas", exhortó. (Télam)