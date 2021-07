El legislador porteño Leandro Santoro aseguró hoy que es "casi precandidato" por el Frente de Todos para las próximas elecciones, aunque indicó que se encuentra aguardando que se dé a conocer "la estrategia electoral". "Soy casi precandidato. Estoy a la espera de que se comunique la estrategia electoral". reveló Santoro en diálogo con "Lado P", el programa de Eduardo Paladini y Elizabeth Peger en Radio Rivadavia. Asimismo señaló: "Nuestro espacio hay poco espacio para decir ´a mí me gustaría estar acá o allá´. Nosotros analizamos todo de manera colectiva. Todos estamos a disposición de lo que el presidente (Alberto Fernández) disponga". "María Eugenia Vidal no va a la provincia porque no quiere dar explicaciones de lo que fue su gestión y debe suponer que la elección es más fácil en CABA", aseveró. Además manifestó: "En las elecciones de 2017, Esteban Bullrich le gana a Cristina porque representaba a un proyecto político que todavía tenía crédito en la sociedad". En ese sentido, expresó que "los votos de Juntos por el Cambio los tienen por su idea colectiva, no por una figura en particular". "El sistema político necesita gente que defienda ideas y valores en vez de su carrera personal", dijo, tras lo cual señaló: "Quiero aprovechar el debate público para contarle a los porteños qué se hizo y qué no se hizo en la Ciudad de Buenos Aires" También criticó duramente la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad: "Las pymes de CABA no tuvieron ningún tipo de ayuda durante la pandemia. Larreta se ha vendido como un intendente pobre cuando en realidad es un gobernador rico. Hoy los chicos en la Ciudad de Buenos Aires van cuatro horas por día a la escuela porque no hay doble escolaridad obligatoria". "Hace 15 años que viene bajando un 1% del presupuesto de la educación en la Ciudad de Buenos Aires", argumentó. En tanto, expresó: "El PRO no pierden una elección en CABA desde 2005. Evidentemente hay cosas que hicieron bien ellos y que hicimos mal nosotros. El PRO ha logrado interpretar e interpelar mejor la sensibilidad de las porteñas y los porteños". BAC/KDV NA