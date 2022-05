De estrecho vínculo con el presidente Alberto Fernández, el diputado nacional Leandro Santoro afirmó hoy que no existe una diferencia profunda en términos conceptuales dentro del Frente de Todos.

"Yo trato de desincentivar la interna. Si no fuera diputado nacional me sumaría a la discusión porque es súper interesante. No veo desorganizado al Frente de Todos y súper ordenado a Juntos por el Cambio", aseguró.

Además, el legislador puntualizó en su propuesta de ampliar el debate dentro de la coalición gobernante: "Hay que ideologizar el debate. Propuse la posibilidad de ampliar una mesa con gobernadores y representantes sociales para dar un paso adelante en la búsqueda de consensos".

También, en diálogo con Radio 990, Santoro se refirió a la situación socioeconómica de la Argentina: "Hoy nos preocupa la falta de Justicia Social. No se resuelven estos temas en una suerte de anarquía, donde dejan que las personas lo resuelvan con la ley de la selva".

A su vez, apuntó contra el ascenso del libertario Javier Milei: "La libertad que ellos proponen es la libertad del más fuerte. Vivir en democracia significa que uno reconoce que el sistema arbitra las medidas y que nos obliga a pensarnos en comunidad".

El diputado continuó: "Una cosa es el enojo y otra cosa es la traducción política de ese enojo. Hay cierta irresponsabilidad en la capitalización de ese enojo. Claro que la economía es un problema, pero la respuesta no es terminar con el Estado, sino pensar un Estado más eficiente".