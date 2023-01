El diputado nacional del Frente de Todos, Leandro Santoro apuntó hoy contra el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, por acusar al kirchnerismo de haber realizado una "operación" política con la difusión de chats entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. "Es increíble como Larreta subestima a su electorado denunciando una operación de inteligencia K", apuntó Santoro en su cuenta de la red social Twitter. En ese marco, el diputado subrayó: "Muchachos, a D'Alessandro no lo juna nadie!! ¿Justo al más ignoto de ustedes van a elegir para hacerles daño? Sería la operación de inteligencia menos inteligente del mundo!". Las declaraciones de Santoro fueron realizadas luego de que Rodríguez Larreta se refirió al pedido de licencia de D Alessandro tras conocerse chats entre el funcionario porteño y Silvio Robles, el vocero del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti

"Fuimos testigos de una nueva operación del kirchnerismo. Le robaron la línea telefónica a Marcelo D Alessandro, le sacaron la copia de todos los chats del Telegram y a partir de eso armaron un montaje manipulando, editando información, violando completamente el derecho a la intimidad", disparó el alcalde de la Ciudad. Durante una conferencia en la que presentaba las escuelas de verano en la Ciudad, Rodríguez Larreta criticó al kirchnerismo en medio de la disputa por la coparticipación y desafió a los integrantes de ese espacio político a que "reconozcan" públicamente que "no les gusta la democracia". "No les gusta un ministro, persiguen al ministro. Lo que no les gusta es la democracia, el balance de poderes que supone un sistema republicano. A esta altura estaría bueno que reconozcan que no les gusta la democracia", sentenció. MD/MAC NA