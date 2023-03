Hace pocos días te contábamos sobre los numerosos cuestionamientos al gobierno de Rodolfo Suárez, que ya se acerca al final de su mandato en Mendoza. Apuntábamos que se le señala su “autoritarismo” mientras la gente sufre “penurias” por la gran “desigualdad” que existe en esa provincia.

El precandidato a gobernador por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Lautaro Jiménez, analizó la realidad que sufren los mendocinos en una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, en la que describió las “condiciones de pobreza extrema” en que viven muchas familias y especialmente los niños, mientras a un sector “minoritario” de la sociedad “le va cada vez mejor”.

Mirá la entrevista:

–En principio, me gustaría conocer qué es lo que lo motivó a usted a presentarse como precandidato a gobernador.

Bueno, vemos una situación cada vez más crítica, más complicada, no sólo por los índices de crecimiento en la pobreza, en la marginalidad y la pobreza infantil especialmente, y en los índices de desocupación y precarización laboral, sino también algo que, si bien no es novedoso, sí creemos que se está profundizando mucho, particularmente en el último período, que es el crecimiento de la desigualdad. Es decir, en una situación en que a las grandes mayorías trabajadoras les va muy mal, hay un sector minoritario de la sociedad al que le está yendo cada vez mejor. Y a partir de eso quieren crear ghettos sociales, burbujas de cristal, peceras, a partir de las cuales se actúa como si no ocurriera nada y se invisibilizan las problemáticas que están teniendo hoy por hoy las familias trabajadoras en las escuelas, los hospitales, los barrios populares.

Un panorama que está prácticamente ausente de la opinión pública en estos días y que, sin embargo, nos está llegando de prácticamente todas las empresas y bodegas en las cuales consultamos: que están despidiendo a trabajadoras y trabajadores. Y sin embargo vos después ves, en los medios de comunicación y la opinión pública, la realidad de la que habla el poder político y los funcionarios: si a la Fiesta de la Vendimia o a tal o cual agasajo empresarial vinieron las figuras políticas, y de qué hablaron, ¿no?

Esa mascarada que hay sobre esta política de desigualdad y empobrecimiento de la clase trabajadora es la que a nosotros nos motiva a tratar de hacer una fuerte denuncia y presentar una alternativa diferente.

–De acuerdo a lo que usted relata, ¿el gobierno de Rodolfo Suárez es un gobierno meramente de maquillaje?

Nosotros creemos que la clase política mendocina está muy manejada por este tipo de maquillaje. La clase política en general. Hay peleas de palacio muchas veces, disputas entre el gobierno nacional y el provincial, pero cuando se trata de producirse, de maquillarse para ir a la fiesta de la COVIAR, a las fiestas con los empresarios... bueno, todo lo que vimos con la Fiesta de la Vendimia: ahí estaban todos juntos, ahí no hay grieta. No hay divisiones políticas en ese terreno. Después sí podemos ver peleas prácticamente en forma cotidiana. Pero en lo que se trata de encubrir esta situación y tratar que se hable de otra cosa, bueno, claramente al gobernador Suárez no le conviene meterse con esos temas. Porque pasa eso en Mendoza: los dos son gobierno, las dos grandes ‍coaliciones. Unos tienen la responsabilidad de ser gobierno nacional, y otros tienen la responsabilidad de gobernar la provincia. Entonces no es, a lo mejor, conveniente para ellos hablar de determinados temas en donde pueden jugar de opositores, pero inmediatamente se les pregunta: “Bueno, y desde el gobierno nacional (o desde el gobierno provincial) ¿qué están haciendo, qué responsabilidad tienen en esto?” Ahí es donde se tiende a hilar más fino y se ve que en las políticas estructurales ambos gobiernos están de acuerdo, ¿no? Están de acuerdo con un ajuste, alrededor de los planes que ha establecido el Fondo Monetario Internacional (FMI), y más allá de los matices y las disputas que tengan en distintos terrenos, hay temas que son de las mayorías trabajadoras de los cuales ellos no quieren que se hable.

–¿Cuáles son estos temas que el gobierno quiere ocultar? Imagino que usted recorre permanentemente los distintos departamentos de Mendoza, el interior. ¿Cuáles son las problemáticas o urgencias con las que se encuentran los vecinos y que deben resolverse?

Yo creo que de lo que no se habla, por ejemplo, en la vitivinicultura. Un obrero de viña, una familia trabajadora, está cobrando $ 70.000 por mes, un sueldo que está por debajo de la línea de indigencia, cuando una botella de vino de las que se premian internacionalmente y que se están exportando, vendiendo en dólares, llega a superar los $ 200.000 en muchos casos. Y está teniendo ganancias récord en dólares todo este sector exportador.

Lautaro Jiménez.

La realidad de la construcción, que muchas veces en Mendoza estamos viendo que está destinada a emprendimientos de lujo, barrios cerrados. Un sector que se llama real estate, que está destinado más que nada a la construcción para luego cotizar en bolsa y ejercer la especulación inmobiliaria, trabaja con mano de obra esclava. Lo han denunciado muchos periodistas recientemente por la muerte de Eric Mamaní, un niño que vivía con su familia en uno de estos barrios de construcciones clandestinas, urbanizaciones cerradas en las cuales los trabajadores de la construcción tienen que vivir con sus familias escondidos dentro de las mismas obras, porque no pueden salir afuera porque no les regularizan su situación de migrantes y su situación laboral. Están trabajando en condiciones de trata laboral.

No se habla de lo que pasa en las escuelas. Se habla de, por ejemplo, el interés en los 190 días de clase y en el éxito del calendario escolar, pero no se dice que nosotros (en mi caso soy maestro de grado, trabajo en una escuela urbana marginal de Godoy Cruz) tenemos que ir a buscar a los chicos a los barrios, hablar con los padres una y otra vez, y demoraron por ejemplo un mes en poder llevarlos ‍a las escuelas porque no tenían zapatillas, porque los útiles son imposibles de comprar para una familia trabajadora, y todas esas necesidades recalan en la escuela. De todos estos problemas tratan de que no se hable en una campaña electoral, y para nosotros es muy importante ponerlos sobre la mesa.

–Usted señalaba la preocupación por el aumento de la pobreza infantil. Al ser docente en una escuela marginal, ¿esto lo vive a diario?

Sí. Es muy angustiante, porque el esfuerzo que se hace desde las escuelas... Nosotros trabajamos en escuelas de jornada completa, es decir que estamos con los chicos gran parte del día, participamos del almuerzo, de darles un desayuno, se consiguen donaciones. Los chicos van sin guardapolvo, bueno, vamos y pedimos en la Municipalidad que lleven los guardapolvos. Colectas para que tengan zapatillas, colectas para que tengan útiles. Sin embargo, también, aunque consigas todo eso, aunque logres educar, llevar adelante los programas educativos, dar clases, hacer un gran esfuerzo, ves que la crudeza que tiene la vida en esas condiciones de pobreza extrema provoca daños estructurales. Tenemos chicos que llegan con daños por haber padecido desnutrición en edades tempranas, problemáticas sociales que derivan tanto de las condiciones terribles en que trabajan muchas de estas familias como de la violencia social que se vive en estos barrios: familias enteras que se tienen que refugiar y que no mandan a la escuela a los chicos, a lo mejor durante meses, porque no pueden volver a sus barrios, porque tienen amenazas. La verdad, situaciones muy críticas que desbordan. Uno siente que puede hacer un montón de cosas, siempre poner empeño, tratar de que los chicos estén cada vez mejor, pero la escuela no puede emparchar una situación en donde todo el resto de la política pública está destinada a que estas personas, estas familias, estén prácticamente viviendo en zonas de sacrificio, como se las llama, en donde no tienen agua, en donde no tienen casa, en donde nunca les van a urbanizar el barrio. Es tratar de pelear contra molinos de viento. Y por eso creemos que hay que dar una pelea mucho mayor. No se puede resignar el pueblo trabajador a que más del 40% de la población viva bajo la línea de pobreza y más del 60% de los niños vivan bajo la línea de pobreza. Porque eso, por más que uno le ponga el empeño que le ponga para tratar de ayudar a estas familias y a estos chicos, siempre los daños estructurales provocan daños irreversibles. Y eso hay que atacarlo con medidas de fondo.