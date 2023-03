El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, se lamentó por la decisión de Mauricio Macri de no presentarse como candidato a presidente porque "sigue siendo el hombre más importante en Juntos por el Cambio, en términos de liderazgo político y conocimiento internacional".

"Creo que era un proceso que él estaba viviendo y reflexionando con mucho detenimiento. Hace más de seis meses que viene pensando y analizando la decisión", señaló Pichetto en diálogo con Ignacio Ortelli para el programa Si pasa, pasa que se emite por Radio Rivadavia, a la vez que reflexionó: "Esto nos obliga a actuar con mucha responsabilidad y a plantear un debate más profundo".

Por otra parte, subrayó que acerca del rol de Macri: "Va a ser importante al tratar de ayudar desde afuera. En su plano también tendrá responsabilidades". De cara a quién será el nuevo líder de Juntos por el Cambio, Pichetto dijo: "El espacio está abierto a discutir un liderazgo de contenido. Hay mucha voluntad y pocas ideas en el plano de la discusión".

Quien también habló en el programa de Ignacio Ortelli sobre la decisión de Macri fue el senador nacional Alfredo Cornejo: "Lo vengo sosteniendo hace un año que no iba a ser candidato, era mi impresión. Todo su trabajo en estos años ha sido en pos de la unidad de Juntos por el Cambio".

También recordó: "En diciembre de 2019 y enero de 2020 había una propensión a la desunión del partido y ahí él actuó muy bien

Yo era presidente del partido así que vi en la mesa de Juntos por el Cambio ese proceso y él actuó a favor de la unidad todo el tiempo".

Por último, sostuvo: "Estos tres años de la salida del Gobierno han contribuido a mantener unida a la oposición y me parece muy sólida su posición y muy positiva para la coalición".

El diputado nacional y presidente del bloque UCR, Mario Negri, expresó en sus redes sociales: "Sabias palabras del ex presidente Macri, excelente mensaje. Me quedo con estos puntos: los argentinos no deben buscar líderes mesiánicos; Juntos por el Cambio ha demostrado unidad y fortaleza; al populismo que nos pisotea hay que decirle nunca más".

Por su parte, Ministro de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, manifestó en diálogo con Radio Rivadavia: "Sorprendido no estoy, lo veía en una actitud más de mentor, de cuidar al conjunto, que de candidato". "Mauricio es tan competitivo como los otros y lo que hace es darle espacio a los que quieren tomar la posta. Busca inspirar más una responsabilidad interna y, en un país que va a ser muy complejo, este tipo de gestos ayuda. Será fundamental como líder y consejero del próximo Gobierno", cerró. NAG/KDV NA