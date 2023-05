El presidente Alberto Fernández insistió en la necesidad de "tener un mecanismo de organización democrática" dentro del Frente de Todos (FdT) para dirimir candidaturas y destacó que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) "es una extraordinaria Ley para darle vida a los partidos políticos".

"Yo no creo que lo que desestabilice sea la democracia interna del espacio que gobierna. Respeto lo que dice Sergio (Massa) pero no lo comparto. No quiero que nos sentemos cuatro ó cinco que dirigen a ver qué pedazo de la lista nos llevamos cada uno", dijo en diálogo con Radio 10.

(Télam)