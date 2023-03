(Por Javier Peverelli).- Las internas cerradas que se realizarán mañana en la ciudad de Trelew serán el escenario en el que el PRO y la UCR buscarán medir fuerzas en el marco de la competencia interna de Juntos por el Cambio, que esta semana volvió a exhibir diferencias con los desacuerdos entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta sobre cómo enfrentar la cuestión del narco en Rosario.

Pese a que solo participarán afiliados a los partidos que integran JxC, el resultado de Trelew fortificará a la fuerza ganadora de cara al armado de listas a nivel nacional, como ya sucedió en las internas de la coalición opositora en La Pampa, donde el radical Martín Berhongaray venció al precandidato del PRO Martín Maquieyra en la disputa por la candidatura a gobernador.

Mientras el PRO y la UCR se aprestan para competir en Trelew en una puja que expondrá fortalezas y representaciones, el propio Mauricio Macri sigue bendiciendo precandidatos desde el exterior del país: su participación a distancia muestra un rasgo diferencial respecto a la interna de La Pampa, en la que se involucró sin demasiada suerte con una visita a la ciudad de Santa Rosa.

Quien sí se hizo presente en la ciudad chubutense fue el titular de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien llegó para apoyar al precandidato radical que competirá por la intendencia, Federico Massoni.

"Ya tuvimos una anticipación en La Pampa, luego vendrá la elección municipal en Trelew y luego las provinciales, y aunque todavía no tienen fecha confirmada nos estamos preparando", desafió el jujeño con una declaración pensada para ir preparando el clima.

En tanto, Massoni, oficializó sus aspiraciones con un acto realizado el jueves pasado en el Predio Ferial de Trelew, donde lo acompañaron la diputada y dirigente del GEN Margarita Stolbizer; el referente radical Mario Cimadevilla y el presidente del radicalismo de Chubut e intendente de Rawson Damián Biss, quien se perfila como el precandidato de la UCR que irá por la gobernación.

Frente a Massoni estará el precandidato a intendente por el PRO Gerardo Merino, que formalizó su lanzamiento en el Teatro Español de Trelew, donde recibió el respaldo del ladero de Larreta en Chubut, el senador nacional Ignacio Torres, quien se encamina a ser el competidor de Biss en la pelea de fondo por la gobernación.

El resultado de las internas de este domingo promete tensionar otra vez la puja por espacios y candidaturas dentro de JxC como ya ocurrió luego de las elecciones internas en La Pampa que provocaron el aceleramiento de las precandidaturas de los referentes nacionales del PRO y una escalada en las discusiones en Mendoza.

La disputa en la provincia del vino la protagonizan el exgobernador y actual senador nacional Alfredo Cornejo, precandidato por la UCR, y el diputado nacional y principal referente del PRO en la provincia, Omar De Marchi, quien ya había amenazado con ir por fuera de la coalición y romper Cambia Mendoza, como sucedió en Neuquén y Río Negro.

La interna mendocina cobra importancia al ver sus coletazos a nivel nacional, ya que Cornejo es el precandidato apoyado por Bullrich mientras que De Marchi es el alfil de Larreta.

El jefe de Gobierno porteño estuvo el jueves último en Mendoza con la intención de enfriar y encorsetar el conflicto entre Cornejo y De Marchi, pero también para ratificar su respaldo al diputado del PRO.

"La UCR apoya a los candidatos del radicalismo y yo aprovecho para apoyar a mis candidatos. En ese marco apoyo a Omar (por De Marchi) en su vocación de gobernar Mendoza. Siempre dentro de Juntos por el Cambio", dijo Larreta en la localidad mendocina de Godoy Cruz.

Bullrich, por su parte, visitó este sábado la capital mendocina como parte de las actividades por la Fiesta de la Vendimia y se sacó una foto en el hotel Hyatt de la ciudad junto a dirigentes de la UCR como el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés, el senador formoseño Luis Naidenoff, su par santafesina Carolina Losada más los diputados Facundo Manes y Rodrigo De Loredo.

Entre todos ellos estuvo también el propio Cornejo, en cierto modo anfitrión, a quien Bullrich volvió a respaldar con todas las señales y gestos que se estilan en estos casos.

Tanto Larreta como Bullrich podrían haberse cruzado en Mendoza por los festejos por la vendimia pero finalmente no ocurrió: asistió la representante de los "halcones" pero no así el jefe de Gobierno, quien tenía un compromiso en la ciudad de Buenos Aires, según indicó un colaborador consultado por esta agencia.

En el marco de esta rivalidad, Larreta y Bullrich volvieron a mostrar diferencias al pronunciarse sobre cómo afrontar la problemática del narco en Rosario.

El jefe de Gobierno porteño propuso llevar el Ejército a la frontera parar liberar gendarmes y utilizarlos en los barrios rosarinos, mientras que la titular del PRO reiteró una vez más su plan de mano dura con el que modificaría la ley de Defensa Nacional para poder irrumpir con las FFAA en ese distrito.

"Lo dije hace dos días en Rosario: hay que usar todas las fuerzas para recuperar la ciudad del dominio narco. Pensar que algunos todavía se niegan a hacerlo", posteó la exministra de Seguridad desde su cuenta de Twitter.

En contrapunto, el representante del ala presuntamente más dialoguista del partido amarillo dijo en diálogo con Radio Continental que "las FFAA no están entrenadas para eso", para luego desafiar a su contrincante: "Hay que hablar en serio, no con títulos. Hay que laburar, estudiarlo".

En este marco, el exmandatario Mauricio Macri se sumó también a los dirigentes que opinaron sobre la situación de Rosario, que alcanzó su punto máximo de visibilidad pública tras la balacera contra un supermercado que pertenece a la familia paterna de Antonela Roccuzzo, esposa del capitán de la selección argentina de fútbol, Lionel Messi.

"Esto es terrible. Otra advertencia al Gobierno Nacional y al de Santa Fe de que no se puede convivir con el narco", tuiteó Macri, quien tres días antes de la balacera se había fotografiado con Messi y su esposa en la ceremonia de los premios The Best.

El fundador del PRO permanece en Italia, donde arribó la semana pasada para abordar su agenda de presidente de la Fundación FIFA, y se descuenta que permanecerá fuera del país hasta fines de marzo.

Macri mantiene cierto misterio sobre su posible candidatura y trata de posicionarse como un líder que juega a bendecir a algunas de las figuras del PRO y que ve en la proliferación de precandidatos una "competencia" que elogia desde un criterio de marketing empresarial.

En su visión, con los postulantes a las urnas sucede lo mismo que con "la lucha de los productos por liderar el mercado", como él mismo publicó en Instagram al celebrar mesuradamente la oficialización de las aspiraciones de Larreta.

En cambio, fue más enérgico -al igual que lo hizo con Bullrich y la diputada María Eugenia Vidal, las otras presidenciables- con la reciente postulación al sillón de Rivadavia del referente del Encuentro Republicano Federal, Miguel Pichetto.

"Valoro el compromiso de Miguel Ángel y la responsabilidad que mostró siempre para defender sus ideas. Sé que sueña con una Argentina conectada al mundo para crear oportunidades reales", ponderó el exmandatario.

El jueves pasado, Macri tuvo un gesto incluso más contundente al visitar a la precandidata del PRO para la gobernación de Salta, Inés Liendo, a quien le grabó un video calificándola como "una verdadera guerrera" a la que le tiene, dijo, "mucha fe" para "transformar".

Liendo, que es nieta de Horacio Tomás Liendo -quien fuera el primer ministro de Trabajo del dictador Jorge Rafael Videla- se burló de la campaña que Abuelas de Plaza de Mayo realizó durante la conmemoración de los 45 años del golpe del 24 de marzo de 1976.

"Estella de Carlotto abandona 'la lucha' por los Derechos Humanos. Ahora se dedica a la ecología. El nuevo curro de la izquierda", tuiteó en 2021 la ahora aspirante a la gobernación de Salta al referirse a la plantación de 30 mil árboles como actividad simbólica por el aniversario del golpe.

Otro de los dirigentes que esta semana oficializó su precandidatura, en este caso a gobernador bonaerense, es el intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

El jefe comunal cuenta con la venia de Macri pero además se volcó claramente a favor de Bullrich como precandidata presidencial.

"El cambio que inició Mauricio en el 2015 sé que Patricia va a saber continuarlo y profundizarlo, con coraje y convicción enfrentando a las mafias", arengó Grindetti durante el acto realizado en el Club Quintana, donde lo respaldaron la propia Bullrich junto el jefe de gabinete de la comuna Diego Kravetz, el diputado nacional Hernán Lombardi y el reaparecido Gerardo Milman, también diputado.

Milman, quien fue fotografiado entre el público mientras escuchaba a Grindetti, había sido apartado de la campaña de Bullrich luego de ser mencionado en la investigación judicial por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Un testigo declaró en estrado judicial que escuchó a Milman decir la frase "cuando la maten voy a estar camino a la Costa" durante una conversación que el legislador del PRO mantuvo con dos colaboradoras en el bar Casablanca de Riobamba y Rivadavia, frente al Anexo de la Cámara de Diputados. (Télam)