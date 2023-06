Las principales representaciones políticas de Córdoba esta noche, en la capital local, realizaron el cierre de campaña con vistas a las elecciones provinciales del próximo domingo en Córdoba, para elegir gobernador y vice, 70 legisladores locales y tres miembros para el Tribunal de Cuentas, en comicios que contarán con la participación de once listas de postulantes.

El candidato a gobernador de la coalición oficialista, el actual intendente de la ciudad de Córdoba Martín Llaryora (51), cerró el acto en el predio de la Plaza de la Música, en el sector de costanera de la ciudad de Córdoba, con anuncios de reformas educativas y reestructuración del sistema de seguridad para “combatir a la delincuencia y el narcotráfico”.

Acompañado por su candidata a vice, Myriam Prunotto, y el gobernador Juan Schiaretti )74), el candidato peronista que va con la lista de “Hacemos Unidos por Córdoba” (HUxC) anunció la creación de la “policía municipal” en la capital cordobesa y que en la policía provincial va a implementar el uso de las “armas no letales”.

Llaryora también adelantó que va a ser el primer gobernador en el mundo que va a implementar la obligatoriedad del “test antinarcótico para todos los funcionarios de gobierno”, incluido los policías y magistrados para “evitar la relación del narco con los que tienen responsabilidades” públicas.

Anunció además que solicitará al Gobierno nacional la participación del Ejército Argentino para que ayude en el combate al narcotráfico: “hay que dejar de lado las ideologías: Quiero que los narcos estén presos y no los vecinos tras las rejas porque no pueden salir. No voy a ser mano dura, voy a ser mano justa”, remarcó.

En otro tramo de su discurso dijo que va a promover una fuerte reforma educativa en donde el “principal valor va a ser el mérito”, y que va a construir 100 escuelas del sistema PROA (Programa Avanzado de Educación Secundaria) especializado en informática, tecnología e innovación vinculadas al sector productivo para la generación de empleo.

Previamente habló el gobernador Schiaretti para ponderar la gestión de Llaryora al frente del municipio capitalino, y afirmar que “es el mejor gobernador que puede tener Córdoba”, al sostener que va a dar “previsibilidad, institucionalidad y progreso” a la provincia.

Por su parte el candidato de “Creo en Córdoba Todos”, afín al kirchnerismo, tuvo su cierre en el Club Unión Eléctrica, ubicado en barrio Crisol de la capital local, en donde el candidato a gobernador Carlos Federico Alesandri (43), quien es intendente de Embalse, en su discurso destacó la posibilidad que tiene el espacio para “poder generar en Córdoba la síntesis política del Frente de Todos”.

En ese sentido reivindicó a la coalición como un “espacio vital de lucha y de reivindicación del campo popular en la Provincia de Córdoba”, y añadió que más allá del resultado del domingo “nosotros ya triunfamos porque hemos generado una herramienta política que va a defender las causas sociales”, y que además va a “transformar considerablemente la calidad de vida de cada uno de los cordobeses y cordobesas”.

En tanto la candidata a vicegobernadora de ese sector, la diputada nacional (Frente de Todos) Gabriela Estévez (45), manifestó que el sector que representa “es la alternativa al modelo de la Fundación Mediterránea que representan Juez y Llaryora”.

Agregó que la Provincia de Córdoba es una de las que más riqueza produce y, sin embargo, “es una de las que más pobreza tiene. Queremos transformar este modelo, queremos industrializar la producción primaria para crear empleo de calidad en todo el territorio provincial”, consideró.

Por otra parte el senador nacional Luis Juez (59), de Juntos por el Cambio-JxC, cerró su campaña electoral en el predio del Espacio Quality, en la zona sur capitalina, y afirmó que con las elecciones del domingo “la historia cambia si somos capaces de cambiar” y en ese sentido convocó a “reventar las urnas con votos”.

Acompañado por su candidato a vice, el diputado nacional, presidente del radicalismo provincial e intendente en uso de licencia de la localidad de General Cabrera, Marcos Carasso (63), dio instrucciones a los fiscales de su sector para que “nadie se levante de la mesa sin el acta del escrutinio” para evitar fraudes.

“A los docentes vamos a darle dignidad porque necesitamos educar a este pueblo, voy a ser el gobernador, para devolver salud, educación y la seguridad que le robaron a los cordobeses”, afirmó Juez.

También reiteró, como lo viene haciendo, que en caso de acceder a la gobernación va a ser el propio ministro de Seguridad para “enfrentar y combatir al narcotráfico” y darle “seguridad a los vecinos”.

En el acto no hubo referentes nacionales, si enviaron videos de adhesión de la precandidata presidencial Patricia Bullrich y del ex presidente Mauricio Macri.

Las restantes ocho listas, también realizaron cierres de campañas con distintas modalidades, como el caso de “Encuentro Vecinal Córdoba” que postula al binomio Aurelio García Elorrio (presidente de ese sector)-María Rosa Marcone (legisladora provincial).

El “Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad”, consensuó la fórmula Liliana Olivero-Soledad Díaz; “Frente Liberal Demócrata Desarrollista” con la fórmula Guido Eiben-Gabriel Bornoroni; “Libertad Avanza”, con Agustín Spaccesi-María Cristina Lagger; el “Movimiento al Socialismo” con el binomio Julia Di Santi-Miguel Díaz.

El “Partido Humanista” impulsa a Fernando Schüle-Griselda Osorio; el partido “Popular” nominó a Patricia Sarmiento-Roberto Zarantonello; en tanto “Unión Popular Federal” está encabezado por la dupla Mario Peral-Romina Arias.

El domingo, en simultáneo con la provincial, también hay elecciones para renovar autoridades en 227 municipios y comunas del total de 427 que conforman la geografía provincial.

Entre ellas se harán comicios en Estación Juárez Celman, Mendiolaza, Río Ceballos, Cruz del Eje, Villa Carlos Paz, Río Primero, Oncativo, Río segundo, Mina Clavero, Cura Brochero, Arroyito, Miramar y San Francisco.

Tanto en las elecciones provinciales como en las municipales y comunales del domingo se utilizará la Boleta Única de Sufragio (BUS) que está vigente desde 2011 en la provincia de Córdoba, un sistema de voto que consiste en un solo papel que contiene toda la oferta de candidatos; la preferencia del elector se tilda con una lapicera las categorías de manera individual o lista completa. (Télam)