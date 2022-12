El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "El Cuervo" Larroque, sostuvo hoy que La Cámpora, agrupación de la cual es uno de sus líderes, está "en estado de movilización permanente" ante una eventual condena contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad. En declaraciones radiales, aseguró que el objetivo de determinados poderes fácticos en la Argentina es "proscribir a Cristina", aunque aclaró que "los tiempos procesales no dan como para materializar ese objetivo final". En ministro bonaerense, señaló que no tiene "dudas" respecto a que la ex presidenta será condenada el martes y advirtió que desde La Cámpora están "predispuestos" a hacer todas las movilizaciones que "haya que hacer". De hecho, recordó que el 2 de septiembre, el día posterior al intento de magnicidio a Cristina Kirchner, el kirchnerismo y otros sectores del peronismo organizaron una "histórica" marcha en su apoyo, y el 17 de octubre se realizaron múltiples movilizaciones "con Cristina como eje central". En este sentido mencionó que "lo del 17 de noviembre en el Estadio Único de La Plata fue algo contundente", por las decenas de miles de simpatizantes que se acercaron para escuchar a la vicepresidenta, que habló sobre economía y seguridad. "Nosotros estamos en estado de alerta y movilización. Además del fallo también están los fundamentos y es probable que los fundamentos no estén el mismo día. Por eso digo, es un proceso que tiene su tiempo, no es una cosa de un día. Hemos hecho muchas movilizaciones y vamos a estar predispuestos para todas las que haya que hacer. Es prudente siempre elegir el mejor momento, el mejor lugar y el motivo", culminó. Consultado sobre una posible candidatura presidencial de Cristina Kirchner, el secretario general de La Cámpora dijo que "ella no es la salvadora ni se piensa desde ese lugar". SH/AMR NA