El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, aseguró hoy que "ninguno de los planteos del expresidente Mauricio Macri tienen asidero en la realidad", cuestionó a la oposición por no poder explicar lo que hizo cuando fue gobierno y remarcó la necesidad de "centrar el debate en lo importante", de cara a las PASO del 12 de setiembre.

El ministro se refirió a los dichos de Macri sobre un posible fraude en los próximos comicios y reconoció que el ex mandatario "no deja de sorprenderlo".

"La pregunta es ¿Por qué no hubo fraude en 2015 o 2017 que a él le tocó ganar?", se preguntó, tras afirmar que se trata de "una persona muy escindida de la realidad que demostró cuando le tocó gobernar, y lo consolida ahora, que le toca ser opositor".

Para Larroque, "ninguno de los planteos de Macri tienen asidero en la realidad". "Ni siquiera en la realidad de su propia fuerza política, hasta discutió el nombre de su espacio y ni siquiera sabe cómo fue que se definió esa denominación, es un personaje que hizo mucho daño y esperemos que no tenga mas injerencia en el futuro", aseveró.

Sobre la participación del exmandatario en la campaña electoral, Larroque indicó que en la provincia "con todo el respaldo, con el poder judicial operando a troche y moche, con opositores presos, dueños de medios de comunicación que podían expresar algún matiz a su política también presos y con toda esa concentración de poder, perdieron por paliza".

"Entiendo yo que su objetivo es reforzar un voto duro, que no tiene que ver con propuestas sino que hace es reagrupar en función de un odio cultural que existe en Argentina desde tiempos memoriales", interpretó.

Al ser consultado sobre la foto y video difundidos del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez en Olivos el pasado julio de 2020, Larroque dijo que "es importante separar la foto de la película" y "centrar el debate en lo importante". "No enfocar en situaciones que no relativizo pero que no hacen al fondo de la discusión", señaló.

Con vistas a las elecciones, Larroque agregó que "el cierre de listas y el proceso electoral van marcando esa consolidación que no quiere decir que no haya distintas perspectivas o matices pero hay primacías en los puntos de acuerdo". (Télam)