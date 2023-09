El ministro bonaernse para el Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque, consideró hoy que el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, "está protagonizando un campañón", destacó que se puso "la campaña al hombro" y mostró una "capacidad de iniciativa muy amplia".

"Yo creo que un peor escenario para desarrollar una campaña era difícil imaginarlo; cuando a Massa le tocó ingresar al Ministerio de Economía era un momento complejo", afirmó hoy Larroque en diálogo con El Destape Radio.

Destacó que el ministro y candidato está "protagonizando un campañón, se ha puesto la campaña al hombro, ha mostrado una capacidad de iniciativa muy amplia".

"Ha recuperado centralidad, y ayer mismo que era el ultimo día para hacer anuncios en materia de gestión, dio una gran noticia que tiene que ver con la posibilidad de refuerzo de ingresos, que era algo que se venía diseñando y hablando, pero había que encontrar las condiciones para ejecutarlo", dijo sobre el pago de dos bonos de $47.000, uno en octubre y otro en noviembre, destinado a trabajadores informales que no cuentan con ingresos registrados ni perciben asistencia económica del Estado, anunciado ayer.

Al destacar la iniciativa de Massa, Larroque aseveró que "lo peor que le puede pasar a la política y más en el peronismo de cara a la sociedad, es estar en una situación de poca resolución o de impotencia".

"Al peronismo se le pueden perdonar muchas cosas, menos la falta de ejecutividad y creo que esta capacidad de Sergio de tomar control pleno a partir de la candidatura terminó resolviendo el condicionamiento con respecto al FMI, al menos en este tramo, le ha permitido mostrarse en toda su capacidad, su creatividad y su audacia", comentó.

El ministro bonaerense citó que, por ejemplo, en el caso de Ganancias, fue un tema que surgió "en el marco de una intervención pública de el, hubo rebotes por parte de la oposición que ha tenido que retroceder en chancletas y ha pagado un costo político importante, y esas son aptitudes notorias que el candidato tiene y que nosotros tenemos que aprovecharlo al máximo".

Por eso, mencionó que "cuando miramos la historia política argentina contemporánea, siempre los momentos difíciles tienen que ver con explicarle al pueblo que es lo que está pasando, y también generar iniciativas. Sergio puso blanco sobre negro y desde ahí pudimos construir una historia nueva".

En relación a las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner del pasado sábado, Larroque dijo: "No podemos andar esquivando el diagnóstico claro, para después tomar decisiones que corresponden hay que asumir que todo lo que está pasando es porque Argentina esta en un proceso complejo de una crisis que ya lleva 8 años iniciada por el macrismo y cuando llegamos en 2019 al gobierno con la expectativa de poder resolverlo, pero en le medio, la pandemia, la sequía, la guerra y en el medio también otros errores".

"A partir de estas iniciativas que viene tomando Sergio Massa mostramos cual será la perspectiva del futuro gobierno de Unión por la Patria que tiene que ver con que el Estado estará protegiendo y tratando de estar a la altura de esa expectativa que se generó y que por distintos condicionantes no pudimos resolver", señaló.

Por otro lado, se refirió a las críticas que efectuó el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, sobre el Papa Francisco: "Me provoca mucho dolor, no termino de entender cuál es el objetivo de agraviar una figura como Francisco que es un orgullo para nuestro país, no solo por haber llegado a ser Papa, que es un lugar muy importante, sino por la calidad que tiene su papado, sus expresiones y su compromiso".

Por último, adelantó que "hay mucho entusiasmo" para el acto que se realizará estar tarde en Ensenada encabezado por Sergio Massa y Axel Kicillof.

"Esperamos que hoy sea un actazo, participarán todos los sectores de la provincia de Buenos Aires para dale continuidad la acto que protagonizo Sergio en Tucumán pero desde el distrito que más caudal de votos tiene y más le aporta al peronismo a nivel nacional en esta idea de dar vuelta la historia", concluyó. (Télam)