El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, afirmó hoy que el peronismo es el "instrumento que tiene la sociedad argentina para realizarse" y pidió "no dejarse engañar con cantos de sirenas" de los poderes económicos.

En diálogo con FM Futurock, Larroque destacó la importancia de haber retomado el "rito de la procesión militante de los 24 de marzo" luego de la pandemia de coronavirus, en referencia a la movilización organizada el jueves último por La Cámpora.

En ese aspecto, el funcionario indicó que en esa agrupación están decididos a "darle paso a las generaciones más jóvenes" y celebró que "hay una vida interna permanente y la organización vive en esas bases".

Larroque, que además se desempeña como secretario general de La Cámpora, sostuvo que "el peronismo es el instrumento que tiene la sociedad argentina para realizarse".

Y añadió que la vicepresidenta Cristina Fernández expresa dentro de esa fuerza "algo en términos ideológicos" que definió como "un peronismo que traspasa los corsets que le habían puedo al peronismo en los años '90".

"Tanto ella como nosotros tuvimos la grandeza de dejar de lado contradicciones y construir un espacio común", añadió en referencia al Frente de Todos (FdT).

También pidió "no dejarse engañar por cantos de sirenas" de los poderes económicos, al advertir: "En este contexto no podemos ceder soberanía, desmovilizar a la fuerza, no podemos perder densidad en el debate ideológico".

Al respecto, explicó que su sector propone algún tipo de ingreso para los más postergados porque "hay sectores que van a tardar más en incorporarse" a la reactivación económica que, destacó, ya está en marcha.

"Y hay que tener una política de contención para millones de personas que van a tener dificultades para reincorporarse" a ese crecimiento, añadió.

"Hay un montón de datos y señales positivas que tiene nuestra economía, pero el deterioro del poder adquisitivo es notorio", concluyó Larroque. (Télam)