El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, afirmó hoy que "nadie quiere ir al default" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sino que el Gobierno busca "tener una postura soberana".

En declaraciones a la emisora FM Urbana, el funcionario provincial se refirió a las negociaciones que la Argentina lleva adelante con el organismo y, consultado acerca de si La Cámpora plantea que no se debe pagar la deuda al FMI, Larroque aclaró: "Nosotros planteamos, en línea con lo que dice el presidente Alberto Fernández, que no podemos pagar a costa del hambre o del sufrimiento del pueblo".

"El año que viene tenemos que pagar 18 mil millones de dólares", continuó y preguntó: "¿Alguien puede creer que la Argentina está en condiciones de pagar esa cifra? Es obvio que no".

En ese marco, recordó que en los próximos tres años se deben afrontar vencimientos por 44 mil millones de dólares y evaluó que es el propio FMI "el que debería explicar por qué dio ese préstamos, que violaba su estatuto".

MIRÁ TAMBIÉN Macri, de campaña hoy en Córdoba tras su paso por los tribunales de Dolores

Sostuvo que, a la vez, el expresidente Mauricio Macri "debería explicar qué hizo con esos recursos y por qué los pidió".

"Es una discusión política porque el préstamo fue político. No tuvo perspectiva económica. No había ningún factor económico que pudiera explicar la necesidad de ese préstamo. La Argentina no tenía condiciones para devolverlo y nunca estuvo claro para qué se usó. La resolución debe ser política y el Fondo debe hacerse cargo del error que tomó", continuó.

Click to enlarge A fallback.

Luego, analizó que "el FMI apostó y apostó mal porque la Argentina rechazó contundentemente la opción que eligió el Fondo en la campaña electoral más cara de la historia".

"Nadie quiere ir al default. Queremos tener una postura soberana, aglutinar la mayor cantidad de fuerza dentro de nuestro país y conseguir la mayor solidaridad internacional para que se ponga un poco de criterio en esta cuestión que se salió de quicio", remarcó Larroque.

MIRÁ TAMBIÉN Vecinos de Guernica y organizaciones de izquierda protestan al pie del Puente Pueyrredón

En ese tono, apuntó que tal como dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, "nunca fuimos el Gobierno del default" e indicó que "quien nos dio el país en default fue Macri y eso no se dice".

"La Argentina, cuando asumió Alberto (Fernández), tenía el reperfilamiento cerrado. Defaultearon la deuda interna", añadió el ministro.

Por otro lado, Larroque se refirió al resultado electoral de las primarias del 12 de septiembre pasado y analizó: "perdimos las elecciones porque hubo una pandemia que generó consecuencias en la sociedad que no logramos percibir".

"Evitamos el colapso sanitario y social, pero el Estado que tenía que reparar el dolor generado por el macrismo se tuvo que poner en posición de gendarme sanitario, algo muy hostil, y eso desmotivó a un sector de nuestro electorado".

Sostuvo que "no es que creció Juntos, sino que nosotros perdimos un caudal importante".

Con todo, puso de relieve que "hubo una reacción" por parte del oficialismo tras los comicios, destacó que "hubo cambios en la composición de los gabinetes y (se adoptaron) medidas económicas para intentar revertir esa situación tan difícil para el conjunto de la sociedad".

Expuso, así, que desde el Frente de Todos (FdT) se realizarán "todos los esfuerzos para revertir los números de las PASO", pero reconoció que, si los números no son los esperados en las urnas, "seguiremos trabajando". (Télam)