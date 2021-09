El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque, le envió hoy un mensaje al ministro de Economía, Martín Guzmán, y aseguró que "no es tiempo de amarretear". De esta forma, se plegó a responder los dichos del ministro de Economía, quien aseguró que "no hubo ajuste fiscal" sino que se trató de una reducción del déficit, en confrontación con lo manifestado por la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"No creo que haya que entrar en discusiones tecnicistas o de carácter académico. Más allá de las nomenclaturas que se elijan estamos en un contexto que no nos permite amarretear frente a la necesidad de la gente", disparó el referente de La Cámpora en declaraciones radiales. Para Larroque, hace falta dejar atrás las "falsas discusiones" que dan una imagen de "enredo" al interior del Gobierno, de cara a la sociedad, que "no terminan decantado en las soluciones que nos piden".

Según el referente del Frente de Todos, los cambios en el gabinete llegaron por una necesidad de "poder ampliar (el Gobierno) en un momento complicado". "El mensaje de las urnas fue claro, y estamos en una fase de transición, donde no terminamos la pandemia, pero tampoco se consolidó la reconstrucción", manifestó Larroque sobre los resultado de las PASO. Consultado sobre los cambios en el Gabinete, el funcionario aseguró que no ganó "ni un sector o el otro", y que la idea es que "gane la gente".

"Las tensiones y discusiones se fueron dando de manera correspondiente, y llegado al caso, emergieron en función de tomar medidas de cara a la sociedad", apuntó. En referencia a la provincia de Buenos Aires, el ministro sostuvo que la inversión social no fue tema de debate y que al inicio de la segunda ola de contagios de coronavirus hubo un aumento en la asistencia. "Me pareció que el IFE adaptado se podría haber sostenido", afirmó, y agregó que el gobernador habló sobre la necesidad de expandir la inversión, tras el resultado de las PASO.

Por su parte, Larroque declaró que es tiempo de "hacer todos los esfuerzos posibles para poder mirar y dar respuestas a la gente". Sobre la polémica frase del actual candidato del Frente de Todos, Daniel Gollan, Larroque sostuvo que hubo un trabajo de los "operadores mediáticos", quienes "manipularon" sus palabras. "Otra vez vuelven los operadores mediáticos a manipular una entrevista para generar confusión y desviar la atención de lo importante", concluyó. SR/MG/OM NA