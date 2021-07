El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, aseguró que "no está en discusión" si reemplazará a Daniel Arroyo al frente de la cartera de Desarrollo Social si el funcionario nacional resulta electo como diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) en estas elecciones, y afirmó que tiene por delante "una tarea inmensa" en el distrito que gobierna Axel Kicillof.

"No lo se. No estoy en esa discusión. Tengo una tarea inmensa en la provincia de Buenos Aires atinente a lo social. Estoy a disposición de lo que me pida el gobernador (Axel) Kicillof. La pandemia detonó todo tipo de planes. Vivimos en un momento de absoluta incertidumbre donde medimos los pasos semana a semana", señaló Larroque en declaraciones a la radio online Futurock FM.

El funcionario Indicó que "con la pandemia, la catástrofe originada por el Gobierno de Mauricio Macri quedó en segundo plano" y remarcó que la gestión e Kicillof asumió "en un contexto de complejidad" debido a la emergencia sanitaria.

"Arrancamos este año con una expectativa de nivel de contagios bajos, y de repente apareció la segunda ola. No es sencillo lo que estamos atravesando. Hay una presencia del Estado. Con aciertos y errores que nos va sacando de esta situación difícil", aseveró.

Larroque sostuvo luego que el Gobierno nacional "apuesta a la transformación" en el marco de una coyuntura muy compleja, y afirmó que su expectativa es que tras las elecciones legislativa haya "más

más normalidad" para todos.

