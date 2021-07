El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, negocia por estas horas con el intendente de Vicente López, Jorge Macri, bajar su candidatura en la provincia y en favor de armar una lista encabezada por Diego Santilli, aunque aún no se llegó a un acuerdo. El primo del ex presidente Mauricio Macri y titular del PRO bonaerense mantuvo un encuentro de una hora y media con el alcalde porteño, según confirmaron fuentes del PRO a NA. Pero allí, el jefe comunal ratificó su postura de ser candidato a diputado nacional por la Provincia, contrariamente a la idea de Larreta de que Santilli sea el único precandidato del PRO que en las PASO de Juntos por el Cambio se mida contra el radical Facundo Manes. Pese a las gestiones de las últimas horas -en las que el larretismo ya logró cerrar la interna del PRO en la Ciudad- sigue sin haber acuerdo entre los referentes partidarios de cara a las primaras de septiembre, aunque las conversaciones continuarán en los próximos días. El intendente de Vicente López se resistió desde un principio a la posibilidad de que el vicejefe de Gobierno porteño encabece la lista en la Provincia y buscó macar territorio junto a un grupo de intendentes del PRO. Sin embargo, varios de ellos se acercaron con el correr de los días a Rodríguez Larreta, a lo que se sumó que su otra aliada en la pelea, Patricia Bullrich, acordó con el mandatario porteño declinar su aspiración de ser candidata en la Ciudad. No obstante, en las últimas horas trascendió que el presidente del PRO bonaerense mantiene conversaciones fluidas con la UCR, que irá a las primarias con Facundo Manes al frente, al igual que el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó. Tanto Jorge Macri como Monzó mantienen abiertas las negociaciones con Rodríguez Larreta mientras charlan con el radicalismo de cara al cierre de las listas, el 24 de julio. No obstante, en las PASO podría haber además otra lista radical, ya que el intendente de San Isidro, Gustavo Posee, también busca competir en las internas de Juntos por el Cambio en la Provincia, liderando su propia nómina. La alianza opositora tienen también por resolver qué hará en la línea interna del Peronismo Republicano que lidera el ex candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto

Este sector que además integran dirigentes como Ramón Puerta o Miguel Ángel Toma, se reunirá este martes para definir qué actitud adoptarán en la pelea interna, luego de que Pichetto sugiriera que podría bajar su postulación en favor de la unidad del frente opositor. Por su parte, el GEN de Margarita Stolbizer tendría resuelto jugar dentro de la lista de Manes. SPC/PS/GAM NA