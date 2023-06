El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se mostró próximo al senador nacional por la UCR Martín Lousteau, aspirante a la titularidad del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, durante un encuentro del "Gabinete ampliado" de su administración que se reunió esta mañana en el Teatro Colón, donde el alcalde consideró que "sea quien sea" el dirigente de Juntos por el Cambio (JxC) que lo suceda en el cargo, "se seguirá con la transformación".

En tanto, el otro postulante de la coalición a la jefatura de Gobierno capitalina, el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, llegó a la cita sobre el final, cuando el encuentro estaba terminando.

"Sea quién sea el dirigente que me suceda, y acá lo veo a Martín, vamos a seguir transformando Buenos Aires", indicó Larreta en momentos en que en el salón estaba Lousteau y aún no había llegado Jorge Macri, primo del expresidente Mauricio Macri.

La reunión tuvo una duración de una hora y uno de los oradores, además de Larreta, fue el jefe de Gabinete Felipe Miguel.

MIRÁ TAMBIÉN La UCR, la Coalición Cívica y el Peronismo Republicano piden al PRO que acepte a Espert en JxC

Si bien trascendieron fotos del encuentro con Lousteau en primera fila, y alejado de Jorge Macri -lo que alentó especulaciones en medio de la interna partidaria- allegados al actual ministro de Gobierno aseguraron que "ya había avisado que llegaría tarde por otros compromisos asumidos".

El encuentro se desarrolló en medio de las tensiones a nivel nacional que se dan por estas horas en JxC debido a la iniciativa de Larreta de incorporar al espacio al gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, cuya llegada es resistida por Patricia Bullrich -también aspirante presidencial del PRO-, y Mauricio Macri.

La convulsión en Juntos por el Cambio (JxC) sumó ayer un nuevo capítulo cuando Mauricio Macri acusó a Larreta de "poner en crisis" a la coalición con su plan de incorporar a Schiaretti.

Mientras el jefe de la UCR, Gerardo Morales, sembró dudas sobre la integridad de la alianza y hasta arriesgó que incluso podría cambiar de nombre.

MIRÁ TAMBIÉN El Frente Renovador presiona y redobla operativo clamor por candidato único del FdT

En una nueva andanada contra Larreta, Macri especuló con que la idea del jefe de Gobierno porteño podría obedecer a supuestas malas mediciones en las encuestas del postulante presidencial del PRO.

Macri dijo que las posibles incorporaciones ponen "en crisis todo el sistema de la coalición" opositora, y afirmó que si un dirigente "está tranquilo y seguro por el camino" que transita no propone "cambiar las reglas".

"No entiendo las decisiones que viene tomando. Debemos tener un compromiso con el cambio y que sea profundo, rápido y mantener el coraje para llevarlo a cabo. Si no, no tiene sentido volver al poder", dijo en declaraciones a Radio Mitre de Córdoba.

Pero Morales, quien sostuvo que Luis Juez es "nuestro candidato" a gobernador de Córdoba, mantuvo encendidas las luces de alerta sobre una posible ruptura de JxC.

"Esperamos que no (se quiebre la coalición), porque la columna vertebral de la ampliación tiene que ser JxC. No sé cómo termina. Puede terminar con otro nombre la coalición", advirtió ayer Morales en declaraciones radiales.

Los denominados "gabinetes ampliados" del Gobierno porteño son reuniones periódicas en las cuales los funcionarios hacen balances de sus gestiones y participan referentes políticos allegados al larretismo.

En este sentido, además de varios ministros de la Ciudad como Fernán Quirós (Salud) y Eugenio Burzaco (Seguridad), participaron funcionarios de la Ciudad como Waldo Wolff y Martín Redrado, y se sumaron legisladores nacionales como Silvia Lospennatto, Álvaro González y Guadalupe Tagliaferri, entre otros.

Durante el encuentro, Larreta evitó este conflicto y pronunció un discurso centrado en la agenda porteña, y en un reconocimiento a sus funcionarios sostuvo que "dejaron la vida, con la convicción de que se pueden hacer bien las cosas, como pasa en la Ciudad".

El PRO definió en las últimas semanas en la Ciudad de Buenos Aires que Jorge Macri será el único precandidato del PRO que aspirará a la titularidad del Ejecutivo capitalino en la interna de JxC que se desarrollará en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto.

En esos comicios, Macri se medirá con otros postulantes del espacio, como Lousteau, el economista liberal Ricardo López Murphy y Graciela Ocaña, entre otros.

El PRO definió a través de un sistema de encuestas que fuera Jorge Macri, respaldado por Patricia Bullrich el elegido para representar al partido, mientras que Larreta apoyaba la candidatura de su ministro de Salud, Fernán Quirós. (Télam)