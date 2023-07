El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, realizará hoy una gira de campaña por las localidades bonaerenses de Malvinas Argentinas, San Fernando y San Isidro, mientras que mañana presentará en la provincia de Córdoba sus propuestas para el sector agropecuario.

Ayer, la tensión entre los presidenciables de Juntos por el Cambio (JxC) volvió a incrementarse luego de que Larreta reiterara críticas a su rival Patricia Bullrich, al advertir que "los cambios no son a las trompadas" porque "la historia argentina demuestra que así no funcionó", mientras la exministra de Seguridad pidió que "quienes creen que esa firmeza no es necesaria" deberán "explicar" cómo harán para "negociar con los corruptos".

MIRÁ TAMBIÉN El Presidente inaugura hoy un nuevo edificio universitario en Tucumán, junto a Manzur y Katopodis

Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta

"Yo propongo un camino distinto al de querer imponer los cambios a las trompadas y del camino por el que el que no piensa como yo es el enemigo y hay que eliminarlo", dijo Larreta en declaraciones a Radio con Vos.

Así se refirió al primer spot de campaña presentado por el equipo de Bullrich, en el que la exministra reivindica la "fuerza" necesaria para introducir cambios en el país y cuestiona el perfil dialoguista de su contrincante en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) que se llevarán a cabo el 13 de agosto.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño viene realizando propuestas concretas basadas en ejes temáticos desde distintos puntos del país, y hasta el momento presentó sus iniciativas vinculadas a lo que llamó “el fin de los privilegios y la impunidad”, la educación y el mundo del trabajo.

MIRÁ TAMBIÉN De Vido también pidió a la Justicia Electoral que prohíba a Juntos por el Cambio la utilización de su nombre e imagen

Larreta presentará mañana sus iniciativas vinculadas al desarrollo económico del sector agropecuario desde la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

La propuesta vinculada al campo laboral fue presentada por Larreta desde la provincia de Corrientes, acompañado por el gobernador Gustavo Valdés y por su candidato a vice, Gerardo Morales.

La iniciativa sobre educación se lanzó desde la provincia de San Luis, junto al gobernador electo de ese distrito, Claudio Poggi.

Claudio Poggi

En tanto, su propuesta sobre “el fin de los privilegios” se realizó desde el convento de General Rodríguez donde fue detenido el exsecretario de Obras Públicas, José López.

Ayer, Larreta acompañó en una caminata por el barrio de Palermo al precandidato a jefe de Gobierno porteño del PRO, Jorge Macri, luego que la UCR porteña pidiera el apartamiento del candidato a primer legislador de ese sector, Franco Rinaldi, por sus comentarios homofóbicos y racistas emitidos por redes sociales. (Télam)