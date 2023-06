El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial del PRO en Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, ratificó hoy su decisión de sumar al gobernador cordobés Juan Schiaretti a esa coalición y aclaró que ello no va en detrimento de los candidatos opositores cordobeses a la gobernación y a la capital de esa provincia, Luis Juez y Rodrigo de Loredo.

"El cambio total que los argentinos necesitan exige una nueva mayoría", sostuvo Larreta en una carta abierta en sus redes sociales, al justificar sus pretensiones de ampliar JxC.

Aseveró que "el cambio que necesitamos no es sólo político, es mucho más profundo. No es un tema de nombres. Es, como dije, total. Es un tema de visión, de entender que este sistema en el que vivimos no va más".

"Yo estoy convencido de que para lograrlo, y para que ese cambio dure para siempre, tenemos que ampliar el espacio de cambio que iniciamos con el PRO y con Juntos por el Cambio", enfatizó.

MIRÁ TAMBIÉN El sindicato de prensa Sipreba reclamó celeridad para confirmación de la personería gremial

Añadió que "las conversaciones con referentes nacionales como Juan Schiaretti, José Luis Espert o Margarita Stolbizer tienen como único objetivo garantizar el cambio en la Argentina".

Y especificó que "en el caso de Juan Schiaretti, no va en absoluto en contra de nuestra intención de ganar la provincia y la ciudad de Córdoba con Luis Juez y Rodrigo de Loredo, dos candidatos de lujo que me honra apoyar. Sé de su compromiso y esfuerzo para dar a Córdoba un futuro mejor. Tanto Luis como Rodrigo, son quienes mejor encarnan el proyecto que los cordobeses necesitan".

"Juntos por el Cambio tiene que ampliarse y construir una nueva mayoría con todos aquellos que compartamos los mismos valores: una profunda vocación de cambio, la defensa de la libertad, la democracia, la república, y el foco puesto en el hacer por sobre el decir. La Argentina va a salir adelante con la energía de millones de argentinos que queremos vivir mejor", insistió Larreta.

(Télam)