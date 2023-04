Larreta quiere un precandidato único del PRO, pero aclara que no puede obligar a bajar a alguien "Tenemos que trabajar para que haya un solo candidato del PRO en las PASO, pero nadie puede obligar a otro a que no se presente. No voy a obligar a nadie con el dedo a que no se presente", sostuvo

25-04-2023 Horacio Rodríguez Larreta El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, insistió hoy que el PRO debe tener "un candidato de consenso" para competir en las primarias abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO), pero advirtió que quien quiera presentarse podrá hacerlo porque "nadie puede obligar" a un referente de ese espacio a desistir de una postulación. "Lo que dije y lo repito. Tenemos que trabajar para que haya un solo candidato del PRO en las PASO, pero nadie puede obligar a otro a que no se presente. No voy a obligar a nadie con el dedo a que no se presente", sostuvo Larreta esta mañana en Radio con Vos sobre la interna porteña del PRO. MIRÁ TAMBIÉN El Presidente apuntó contra la derecha argentina por la inestabilidad del mercado cambiario Hasta el momento, el partido cuanta con tres precandidato: el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri (primo del expresidente Mauricio Macri); la titular de la cartera Educativa del distrito capitalino, Soledad Acuña, y su homólogo de Salud, Fernán Quirós. Rodríguez Larreta y Quirós De esta forma, Larreta insistió en que el PRO debe presentar un único precandidato para competir contra el senador nacional Martín Lousteau, aspirante del radicalismo en la interna porteña de Juntos por el Cambio (JxC) por la jefatura de Gobierno. MIRÁ TAMBIÉN El Consejo de la Magistratura vuelve a reunirse con una agenda amplia pero sin consenso "Estoy acompañando a los tres candidatos. Son tres figuras de mi gabinete, lo que significa un orgullo", apuntó el mandatario porteño al evitar pronunciarse en favor de un de los tres eventuales postulantes a sucederlo. No obstante, la otra precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, ya salió a respaldar públicamente en esta contienda a Jorge Macri, en el contexto de la contienda interna que se desató en ese partido tras la decisión de Larreta de convocar elecciones concurrentes y Boleta Única Electrónica en el distrito porteño. De esta forma, los porteños votarán de forma desdoblada para cargos locales y nacionales en las PASO del próximo 13 de agosto y en las elecciones generales de octubre, una iniciativa que resultó cuestionada por referentes del PRO de la talla de Macri, Bullrich y la diputada nacional María Eugenia Vidal. En relación a los rumores que indican que Vidal podría declinar su postulación presidencial y ser una precandidata de consenso en la Ciudad, Larreta afirmó que la exgobernadora bonaerense compite por alcanzar la jefatura del Estado, y por eso, sería "una falta de respeto proponerla para otro cargo". Al ser consultado sobre cómo se pondrán de acuerdo los tres aspirantes del PRO a sucederlo, el titular del Ejecutivo capitalino indicó que esa será una cuestión que se resolverá en función del trabajo que hicieron y por cómo están posicionados frente a la sociedad en las encuestas". María Eugenia Vidal En otro orden, al referirse a su relación con Macri, Larreta afirmó que "no se destruyó nada", aunque reconoció que existen "diferencias". "Estuve con él (con Macri) hace tres semanas. Hablamos por teléfono luego. Siento que no se destruyó nada. Hace 23 años que trabajamos juntos y a lo largo de esos años tuvimos diferencias, como paso con este tema de las elecciones en la Ciudad. Estoy convencido de que hay que terminar con la lista sábana", remarcó. Sobre la situación puertas adentro del PRO consideró que "tenemos muchas coincidencias antes que esas diferencias, creemos en una Argentina más federal, abierta al mundo, y es lógico que existan diferencias en un espacio". Asimismo consideró que "es necesario pacificar la Argentina, desarrollarla, terminar con las peleas" y llamó a "intentar algo distinto". Macri - Larreta "Basta de que todo explote, de dinamitar, unamos a los argentinos", al diferenciarse de Bullrich y del precandidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, pero son sin nombrarlos. En relación a la posibilidad de bajar la inflación, insistió en que "no hay soluciones mágicas ni simples", argumentó que "es necesario terminar con el déficit fiscal eterno, emitiendo con la maquinita". "Pero vamos a desarrollar la Argentina. Vamos a exportar más, la forma es produciendo y desarrollándonos. Vamos dialogar con todos los que resulten electos en estas elecciones. Con el kirchnerismo yo puedo dialogar, lo que no veo es una perspectiva de ponerme de acuerdo. Con un Gobierno que cerró escuelas, que le hace juicio a la Corte (Suprema), que es amigo de Venezuela o Cuba, veo difícil llegar a acuerdos", puntualizó. (Télam) NOTICIAS DESTACADAS {{#news}} {{uppertitle}} {{title}} {{#image-url}} {{/image-url}} {{#image-url}}{{/image-url}} {{/news}} Cargar noticias ÚLTIMO PUBLICADO {{#news}} {{date-1}} {{title}} {{/news}} Cargar noticias Ver todas las notas