El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo hoy que la vicepresidenta Cristina Kirchner "se tiene que hacer cargo" de su participación en el Gobierno y dijo que el "modelo kirchnerista está agotado", en respuesta al discurso de la exmandataria en la presentación de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner.

"Escuchar hablar a Cristina Kirchner como si no fuera la Vicepresidenta de la Nación, como si su foto no hubiese estado en la boleta presidencial y como si no fuera la que armó y conduce este Gobierno, indigna", tuiteó Larreta cuando la titular del Senado terminaba su discurso en el Teatro Argentino de La Plata.

El jefe de Gobierno porteño consideró que la gestión del Frente de Todos "fracasó" y, dirigiéndose a la Vicepresidenta, pidió: "Se tiene que hacer cargo".

"Hoy volvió a demostrar que no le preocupan los argentinos", analizó, y vaticinó que "por suerte, lo que estamos viendo es el final de la Argentina irresponsable".

"El modelo kirchnerista está agotado", reiteró y añadió que en la Argentina "vienen otros tiempos", en los que habrá, dijo, un triunfo de la coalición Juntos. (Télam)