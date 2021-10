El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó la convocatoria realizada por Sergio Massa para que el Gobierno y la oposición acuerden políticas de mediano y largo plazo luego de las elecciones de noviembre.

"Al día de hoy no hemos visto ninguna vocación ni actitud de diálogo", expresó Larreta y sostuvo que "resulta sorprendente" que los funcionarios nacionales lancen una convocatoria "dos semanas antes de una elección por las redes o los medios".

"No ha habido ninguna convocatoria, y no solo eso, cada vez que hablan es para defenestrar a la oposición, para buscar culpables. No vemos ninguna actitud de diálogo. Toda convocatoria tiene que ser canalizada institucionalmente, como corresponde en el ámbito democrático, en el Congreso de la Nación", remarcó