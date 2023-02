El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció hoy su precandidatura a presidente con un mensaje antigrieta y en medio de una fuerte interna con Patricia Bullrich, una de sus eventuales contrincantes, mientras que el exmandatario Mauricio Macri alentó "la competencia" entre los dirigentes del PRO.

"No se trata de ser presidente, yo quiero ser buen presidente. Y juntos terminar con el odio e iniciar el camino de la transformación que la Argentina necesita", remarcó Larreta a través de un video publicado en sus redes sociales.

El material fue grabado en Santa Cruz, donde comienza la Ruta 40, el lugar elegido para oficializar su ambición por competir en las PASO de agosto de Juntos por el Cambio (JxC).

Luego, por la tarde, y desde el partido bonaerense de Tres de Febrero, Rodríguez Larreta dijo estar "convencido que hay que terminar con la grieta" y "con las divisiones y las peleas que tenemos en la Argentina para salir del pozo", más allá de lo que "opine cualquier otro" referente del partido amarillo, al ser consultado por las críticas vertidas por Bullrich a raíz de su postura "dialoguista".

También advirtió que su aspiración de ir a las PASO "no depende de la decisión de ningún otro" precandidato, con lo cual mostró diferencias con la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien se anotó como postulante para las internas pero que supeditó su definición a la participación de Macri.

De hecho, el expresidente intentó mostrar hoy una posición ecuánime "como fundador" del PRO frente a los anuncios de Larreta, según indicaron fuentes partidarias, tras la visita que el exmandatario realizó ayer a las nuevas oficinas de Vidal en el barrio de Retiro.

"Celebro y apoyo que Horacio haya presentado hoy oficialmente su precandidatura. Yo creo profundamente en la competencia", manifestó Macri, al sostener que serán "los votantes quienes decidan quién será su representante".

El lanzamiento del alcalde porteño se concretó con varias actividades, entre las cuales estuvo el adelanto anoche de un posteo publicado a las 20.23 -haciendo un paralelismo con el número del año electoral-, el video desde Santa Cruz y la visita a Tres de Febrero junto al intendente local, Diego Valenzuela.

En esa ciudad del Gran Buenos Aires mantuvo un intercambio de opiniones con vecinos, profesionales y empresarios de pymes en un campo de deportes de la localidad de Martín Coronado, y luego brindó una conferencia en la cual puso de relieve su experiencia al frente de la gestión de Gobierno en la Ciudad y adelantó algunos de los objetivos para su proyecto nacional.

"Podemos lograr una Argentina que crezca de manera sostenida por años", dijo y consideró que "hay que sacarle a la gente el peso muerto de un Estado bobo".

"Vamos a llevar las Fuerzas Armadas a las fronteras y con eso liberamos a los gendarmes para que vayan a Rosario y alrededores", señaló, y remarcó que "los enemigos son la inflación, la inseguridad y la grieta".

Más temprano, en el video que fue grabado semanas atrás en el Cabo Vírgenes, Larreta había advertido que "los únicos que se benefician con la grieta son los que la abrieron, los que se aprovechan de ella", al remarcar que "si los cambios no son duraderos al final no sirven para nada".

Durante toda la jornada, el jefe de Gobierno porteño buscó diferenciarse de la postura de confrontación que mantiene desde hace tiempo con Bullrich, quien ayer realizó un fuerte cuestionamiento interno al afirmar que "Argentina no sale con tibios" y que "no hay lugar para dialogar con quienes son parte del problema y profundizan la decadencia de nuestro país".

Tras la arremetida de Bullrich, el exsenador Esteban Bullrich pidió diálogo y dejar de lado la "pelea", para evitar así tensar aún más la interna del PRO ante las definiciones de las postulaciones para las elecciones presidenciales.

"Querida 'Pato' Bullrich, no confundamos. Construir un país con los 45 millones de argentinos se hace dialogando. Hace falta más coraje para conversar con el que piensa diferente que para insultarlo. Ya probamos la pelea y no dio resultado. No caigamos en la trampa, cambiemos", publicó anoche el exministro de Educación.

Pero el anuncio de Larreta cosechó mensajes de respaldo, entre ellos, el de la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien felicitó "de corazón" a Larreta y destacó que "unidos y al mismo tiempo con pluralidad de candidaturas, en JxC vamos todos para adelante".

Por su parte, Diego Santilli, el precandidato a gobernador bonaerense y exvicejefe de Gobierno porteño, dijo a Télam que "cree" en Rodríguez Larreta porque "tiene decisión política a la hora de enfrentar los problemas estructurales, capacidad de trabajo y sabe armar equipos. No creo que haya que desmerecer al otro para mostrar tus bondades", insistió.

También sumaron su apoyo muchos de los funcionarios porteños que integran el Gabinete y los que fueron recientemente incorporados a la gestión, como Martín Redrado y Waldo Wolff, quien consideró que Larreta es "quien mejor sintetiza la enorme diversidad que habita dentro de JxC". (Télam)