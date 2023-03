El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que enviará hoy a la Legislatura un proyecto para eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito, con el objetivo de “aliviar la carga del peso muerto del Estado a la gente que trabaja y produce” y acusó al Gobierno nacional de “incumplir” el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a la devolución de los fondos de coparticipación.

“Hoy estamos enviando un proyecto de ley a la Legislatura porteña para eliminar ya el impuesto a las tarjetas de crédito. Yo había dicho que era algo temporal y lo voy a cumplir. Esto es una baja de impuesto que beneficia a la gente”, dijo Rodríguez Larreta en conferencia de prensa en el Centro Metropolitano de Diseño, en el barrio de Barracas.

En ese marco, se comprometió a "bajar impuestos" si llegara a competir como candidato a presidente de Juntos por el Cambio en las próximas elecciones y logra ser electo.

“Vamos a reducir el peso muerto del Estado sobre los que trabajan, los que producen y quieren invertir y generar trabajo. Esta es una solución concreta que muestra lo que necesita la Argentina y lo que yo pienso si llego a la Presidencia”, dijo.

MIRÁ TAMBIÉN Perotti habilitó el tratamiento de tres proyectos de ley pedidos por víctimas del delito

Durante su discurso, el jefe de Gobierno porteño cuestionó que, “en un contexto difícil de crisis, el Gobierno nacional no sólo no presenta soluciones sino que, además, no respeta la democracia, la República”.

En ese sentido, sostuvo que, "en diciembre, la Corte Suprema dictó un fallo que obliga al Gobierno nacional a devolverle a los porteños que nos sacaron. Pero pasaron dos meses y el Gobierno nacional no cumple con el fallo así que igualmente vamos a cumplir con lo que prometimos”.

El litigio entre el Gobierno nacional y la Ciudad comenzó en septiembre de 2020 cuando el presidente Alberto Fernández decidió redistribuir un porcentaje de los recursos asignados por el expresidente Mauricio Macri a la Capital por el traslado de la fuerza de seguridad, por considerarlo “excesivo”, lo que luego se determinó por una ley del Parlamento nacional.

Sin embargo, el conflicto llegó a la Corte Suprema por una presentación de la Ciudad, que obtuvo un fallo favorable a su postura en diciembre pasado.

MIRÁ TAMBIÉN Causa Revolución Federal: Grabois pidió la indagatoria del titular de Caputo Hermanos

La semana pasada, el Gobierno nacional oficializó el pago a través de la emisión de bonos del Tesoro Nacional.

En ese marco, el Ministerio de Economía dispuso la ampliación de la emisión de los bonos TX31 por un monto equivalente a $ 98.500 millones para hacer frente a la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia que elevó del 1,4% al 2,95% la alícuota correspondiente a la ciudad de Buenos Aires en concepto de distribución de recursos del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

La medida se formalizó a través de la resolución conjunta 9/2023 de las secretarías de Hacienda y de Finanzas de la cartera económica publicada en el Boletín Oficial, en cumplimiento a lo solicitado por la Jefatura de Gabinete mediante la resolución administrativa 1282 del 26 de diciembre del año pasado. (Télam)