El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente por Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, se mostró hoy prescindente de una eventual participación de Mauricio Macri en las PASO de este año, dijo coincidir con la idea de una "sana competencia" y propuso al fundador del PRO y exmandatario "presentar ideas y que la gente decida" en las internas.

"Es una decisión de Mauricio (ser candidato), que todavía no ha terminado de confirmar. Como él dijo, 'ni que me bajen ni que me suban'. Es una decisión de él que hay que respetar", sostuvo Larreta en declaraciones a CNN argentina.

MIRÁ TAMBIÉN Pichetto y Cornejo denunciaron al titular del INAI por menoscabar la independencia de la Argentina

Además, resaltó que Macri expresó "un mensaje de apoyo" ayer a su candidatura cuando declaró: "Es sana la competencia".

"Yo coincido con que la competencia es sana. Presentemos ideas y que la gente decida", redobló el alcalde porteño.

El jefe comunal formalizó ayer su precandidatura a presidente con un mensaje antigrieta y en medio de una fuerte interna con Patricia Bullrich, una de sus eventuales contrincantes, mientras que Macri alentó "la competencia" interna.

Larreta concedió hoy que "genera frustración" en el electorado "que no haya un candidato definido" en JxC, pero juzgó que "hay que respetar los tiempos de la democracia".

"Venimos trabajando. Posiblemente la coincidencia dentro de nuestro espacio no sea del 100%, pero son matices; todos estamos convencidos en que haya un cambio rápido y duradero", expresó Larreta.

Además, si bien el dirigente del PRO aseguró que "los países que salieron adelante fueron aquellos que pusieron de lado sus diferencias", admitió que no se imagina "generando acuerdos con el kirchnerismo" en caso de llegar a la Presidencia.

"Es imposible llegar a un acuerdo con ellos", afirmó Larreta tras haber postulado un discurso "antigrieta" como eje central de sus propuestas. (Télam)