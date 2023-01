El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó hoy la intervención del Sindicato de Camioneros y de la organización social de Barrios de Pie en los controles de precios

Lo hizo a través de una publicación en Twitter junto a un video en el que se ve a un grupo de afiliados que responden a Pablo Moyano recorriendo el predio de una reconocida cadena de hipermercados.

"El gobierno nacional manda al sindicato de Camioneros y a militantes de Barrios de Pie a patotear centros de distribución para controlar precios. Una decisión ilegal, que no sirve para nada y que es lo opuesto a lo que necesitamos los argentinos", expresó Larreta en sus redes sociales.

En la misma línea, aseguró que se trata de un acto ilegal dado que "el Estado no puede usar a los sindicatos ni a los piqueteros para controlar".

"No tienen nada que hacer ahí, si el Estado quiere controlar algo tiene que ocuparse por sí mismo, no puede delegar esa tarea", subrayó el jefe de Gobierno porteño.

Y agregó: "Pero, además, no sirve para nada. No sé cuántas veces van a intentar apretar para controlar precios antes de convencerse de que no funciona. La inflación se resuelve con medidas planificadas que ataquen el problema".

En sintonía con las críticas de Elisa Carrió, titular de la Coalición Cívica ARI, el referente de Juntos por el Cambio respaldó al sector privado al sostener que "quienes trabajan y producen necesitan que les saquen la pata de encima y los dejen trabajar, no que les manden patotas a apretarlos poniendo a argentinos contra argentinos.

"Que el gobierno se dedique a gobernar y deje a los argentinos trabajar", concluyó Larreta.

Larreta sumó a Cynthia Hotton al gobierno porteño y se perfila como aliada electoral Si bien la incorporación de Cynthia Hotton al Gobierno de la Ciudad era de público conocimiento, Horacio Rodríguez Larreta restaba formalizar el suceso al sumarla como una nueva aliada de su campaña electoral. Lo hizo este lunes, tras afirmar que se trata de una actitud que busca una mejora en la gestión.

"Como tenemos esta actitud de que siempre se puede mejorar, siempre se puede fortalecer el equipo, aprovecho para darle la bienvenida más oficial a Cyntia Hotton, que es un orgullo que hoy se esté sumando con todo su equipo, que representa los valores de la vida, de la familia, de la Justicia y de la verdad, que tan importantes son para nuestro país", planteó.

Asimismo, detalló que Hotton presidirá el Consejo Social del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y apuntará a generar una "mayor interacción con ONG’s, la sociedad civil, entidades religiosas, empresarias, sindicales y fundaciones".

"Tiene una muy sólida formación como economista, fue diputada, diplomática de carrera, así que conoce mucho los temas internacionales, por lo tanto nos va a ayudar en el gobierno en los temas sociales pero también con una mirada más integral porque necesitamos integrar a la Ciudad al mundo", concluyó Larreta

